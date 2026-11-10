Много важен момент за Никола Цолов по пътя му към Формула 1

Никола Цолов ще вземе участие в своя втори тест с болид от Формула 1, съобщи "racingnews365", като се позова се на свои източници в лагера на Ред Бул. Българинът ще бъде на унгарската "Хунгароринг" на 11 и 12 ноември, като той отново ще седне зад волана на миналогодишната кола на Рейсинг Булс. Този тест може да се окаже ключов в битката между Цолов и Лиам Лоусън за титулярното място във втория тим на "биковете" за сезон 2027.

Никола Цолов направи страхотен дебют във Формула 1

Никола вече направи един тест с VCARB 02 на писта "Имола" в края на август. На 30 октомври българинът направи своя дебют в официална сесия във Формула 1, като замени именно Лоусън в първата тренировка преди Гран при на Мексико. В нея Цолов се представи повече от отлично. Българския лъв се класи на 12-о място с пасив от само 0.126 секунди спрямо Арвид Линдблад. А според средните времена, Цолов е дори преди Линдблад. В официалния си дебют във Формула 1 българския пилот беше и най-бърз сред останалите дебютанти.

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Цолов има добри шансове да кара във Формула 1 през 2027 г.

Възможността Никола Цолов да се състезава във Формула 1 през сезон 2027 все още остава напълно реална. Пред ръководителя на Рейсинг Булс Алан Пърман има много опции за това как да интегрира Българския лъв в отбора, но все още не е взел окончателно решение. Въпреки всичко Пърман твърди, че "биковете" са близо до това да обявят двамата си пилоти за 2027 г.

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