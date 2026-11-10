Краят на една велика ера: Байерн Мюнхен сменя Мануел Нойер

Наближава краят на една велика ера в световния футбол. Според "Sky Sport Germany", времето на Мануел Нойер в Байерн Мюнхен вече е изтекло и от баварския гранд вече има план как да замести капитана си. В Байерн ще заложат на младия си страж Йонас Урбих, като ще търсят по-възрастен вратар, от който Урбих да се учи и да бъде негова конкуренция.

Йонас Убрих ще замести Мануел Нойер

Според източника е напълно възможно Мануел Нойер да прекрати професионалната си футболна кариера през лятото на 2027 г. Именно тогава изтича неговия договор с Байерн Мюнхен. Информацията гласи, че баварците вече са намерили заместника на Нойер. Става въпрос за 23-годишния Йонас Урбих. Той пристигна в Байерн през лятото на 2025 г. от Кьолн срещу 7 милиона евро и вече има 40 мача за баварците във всички турнири, като е допуснал 48 гола и е запазил 11 "сухи мрежи".

Още: Страхотна новина за Байерн Мюнхен! Ключова фигура се завърна на терена

Нойер е третият най-дълго служил футболист на Байерн

От Байерн Мюнхен ще искат да привлекат опитен страж, който да помага на Урбих да се развива и да бъде негова конкуренция. Сред набелязаните имена са Оливер Бауман от Хофенхайм, Лорис Кариус от Шалке 04 и Бернд Лено от Фулъм. Мануел Нойер ще остане в историята на Байерн с рекордно дългия си стаж. В момента той е най-дълго служещият играч на баварците, като с неговите 15 години в клуба се нарежда на трето място в историята на немския гранд след Томас Мюлер (17 години) и Сеп Майер (18 години). А по брой мачове Нойер (607) е на пето място в историята на Байерн Мюнхен след Герд Мюлер (613), Олвер Кан (632), Сеп Майер (706) и Томас Мюлер (756).

Още: След припадъците: Шеф на Байерн е скептичен за състоянието на звезда