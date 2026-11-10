За забравен в Барселона: Италиански гиганти влизат в ожесточена битка

От началото на сезона левият бек на Барслона Алехандро Балде почти не е записал минути за каталунците. Те отказаха да го продадат през лятото, но според "TuttoMercatoWeb" "блаугранас" са склонни да пуснат испанеца през зимата. А в надпреварата за неговия подпис влизат италианските грандове Рома и Ювентус. Вече е ясно, че към Балде има интерес от страна на отбори от Англия и Франция.

Алехандро Балде загуби мястото си в Барселона

Според източника, Барселона може да продаде Алехандро Балде през зимния трансферен прозорец, за да финансира привличането на още един централен защитник. 23-годишният испанец записа само 124 минути от началото на сезона, като пред него Ханзи Флик избира Жоао Кансело и Шави Еспарт. Рома прави много силен сезон в Серия А. "Вълците" са трети в Серия А, като са един от двата непобедени отбора в италианския елит и са само на 2 точки от първия в класирането Лацио.

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Рома и Ювентус искат да подсилят съставите си

В Шампионска лига възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини са на 20-о място с 4 точки от 4 мача, но все още имат големи шансове за продължаване към елиминационната фаза. Спортният директор на "вълците" Тони Д'Амико иска да подсили отбора, а Гасперини харесва Алехандро Балде. Но Барселона цени испанеца високо, а и заплатата му едва ли ще бъде по силите на Рома. Затова грандът от Рим може да го привлече под наем с опция за откупуване. Тогава това "вълците" да се класират за Шампионска лига и през следващия сезон ще бъде ключово.

От своя страна, Ювентус се нуждае от ляв бек, тъй като титулярът Андреа Камбиазо може да напусне клуба. "Бианконерите" в момента се състезават в Лига Европа, но ще се борят за място в Шампионската лига за предстоящия сезон.

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