Pink Floyd прави премиера на албума си The Wall (ВИДЕО)

The Wall (в превод: Стената) е албум на английската рок група „Пинк Флойд“, издаден през 1979. Приветстван от критици и фенове като един от най-добрите албуми на „Пинк Флойд“, той е разглеждан като класика в рока, а страхотните им песни са вдъхновявали много рок музиканти.

Напрежение в групата

„The Wall“ е последният албум на „Пинк Флойд“, в който участва Ричард Райт преди завръщането му през 1987. Докато албума е бил записван, Роджър Уотърс е засилвал хватката си върху групата и е искал почти пълен художествен контрол, създавайки напрежение в групата. Въпреки това, албумът е успешен, продава приблизително 30 милиона копия по света и е един от най-добре продаваните албуми на 80-те. „The Wall“ е най-добре продаваният албум на групата в САЩ с повече от 23 милиона продадени копия. Албумът достига #1 на чартовете за албуми Билборд (Billboard) в Щатите, където остава за 15 последователни седмици, и не се оттегля от чартовете цели 2 години. Обаче в родната си Великобритания албумът достига едва #3.

Сингъл номер едно

Another Brick in the Wall (Part II) е сингъл номер едно на групата от The Wall, достигайки позиция #1 и във Кралството, и в САЩ. По света, албумът съдържа редица хитове на „Пинк Флойд“, включително „Another Brick in the Wall (Part II)“, „Young Lust“, „Hey You“, „Comfortably Numb“, и „Run Like Hell“.

През 1982 година албумът става основа на филма „Пинк Флойд: Стената“, режисиран от Алън Паркър по сценарий на Роджър Уотърс. Албумът има типично хардрок/арт рок звучене, което е резултат от прехода, който групата прави към по-тежка музика от предходния им албум Animals до The Final Cut.

