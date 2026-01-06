Любопитно:

13 януари – Ден на българското кино: Гледаме любими български филми в кината в София

На 13 януари България отбелязва Деня на българското кино – дата с особено значение за националната култура и филмово изкуство. Денят е посветен на първата прожекция на българския игрален филм "Българан е галант" на Васил Гендов през 1915 г., поставила началото на родната кинематография.

Вече повече от век българското кино разказва историите на нашето общество, съхранява паметта ни и отразява духа на времето чрез таланта на режисьори, актьори, сценаристи, оператори и всички професионалисти зад кадър. Със своята смелост, социална чувствителност и художествена сила, българските филми продължават да намират признание както у нас, така и на международната сцена.

Денят на българското кино е повод да отдадем почит на пионерите в киното, да благодарим на съвременните творци и да насърчим новите поколения да продължат развитието на това значимо изкуство. Това е и момент за равносметка, диалог и подкрепа за устойчивото бъдеще на българската филмова индустрия.

По повод 13-и януари Национален филмов център, Националната филмотека и СБФД предлагат богата програма с любими български филми, както класически така и съвсем нови.

Кадър от филма "Отклонение" с Иван Андонов и Невена Коканова, източник: Национален филмов център

Акцентите в нея са:

Киното на 60-те - 5 дигитализирани български класики във Филмотечно кино "Одеон"

"Дом на киното" – "Стъпки в пясъка" - Ивайло Христов на 70

Кино "Люмиер" – "Диви ягоди" (предпремиерно)

FILMSOCIETY представя: Изложба във Филмотечно кино "Одеон" – 100 портрета на лица от бг кино

Пълна филмова програма за Деня на българското кино

Кадър от филма "Стъпки в пясъка" с Яна Титова и Иван Бърнев, източник: Национален филмов център

"Дом на киното": 19:00 ч., "Стъпки в пясъка", 2010 г. - Ивайло Христов на 70

Филмотечно кино "Одеон": Киното на 60-те - 5 дигитализирани български класики:

14:00 ч. "Слънцето и сянката", 1962 г., реж. Рангел Вълчанов

15:30 ч. "Отклонение", 1967 г., реж. Гриша Островски и Тодор Стоянов

17:00 ч. "Вълчицата", 1965 г., реж. Рангел Вълчанов

18:30 ч. "Крадецът на праскови", 1964 г., реж. Въло Радев

20:15 ч. "Понеделник сутрин", 1966 г., реж. Ирина Акташева и Христо Писков

Културен център "Г 8" - "Made in EU", 2025 г., реж. Стефан Командарев – 17:45 ч.

Eurocinema – "Рожден ден", 2025 г., реж. Ивайло Пенчев - 17:30 ч.

Кадър от филма "Диви ягоди", източник: Национален филмов център

Кино "Люмиер" – "Диви ягоди" (предпремиерно), реж. Татяна Пандурска – 19:00 ч.

Кино "Влайкова" – "Баща ми бояджията", 1974 г., реж. Стефан Димитров – 18:00 ч.

FILMSOCIETY представя: Изложба във Филмотечно кино "Одеон" – 100 портрета на лица от бг кино - oткриване 17:30 ч.

Яна Баярова
