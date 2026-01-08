Не можеха да продължат пътуването си: Полицията спаси хора от измръзване

Полицията в Хърватия е оказала помощ и се е погрижила за пътниците от 10 автомобила, които не са могли да продължат пътуването си поради резкия спад на температурите и изключително неблагоприятните метеорологични условия, които обхванаха страната, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на съобщение на полицейското управление в Задар. Автомобилите са били блокирани от зимната обстановка в нощта на вторник срещу сряда.

Сред спасените има деца и чуждестранни граждани

Шест от автомобилите са били закъсали край Грачац, а четири от тях край Обровац.

Причината за затрудненото придвижване край Грачац бяха снегонавяванията, като те бяха приютени в помещенията на граничния полицейски участък Грачац в Сърбия.

Спасените край Обровац са били чуждестранни граждани, които не можаха да продължат пътуването си поради заледени условия. Четиринадесет души, включително деца, бяха настанени в полицейските съоръжения в Обровац и Бенковац.

За безопасност и защита полицията осигури топло настаняване и освежителни напитки в полицейските помещения на онези, които не можаха да продължат пътуването си.

Тази сутрин те продължиха

Тази сутрин, когато условията бяха подходящи, те продължиха пътуването си към крайните си дестинации, а Щабът на гражданската защита на Бенковац осигури допълнително настаняване за шофьора и пътниците, на които бяха оказани помощ от полицейски служители в Барич Драга.