Спорт:

Не можеха да продължат пътуването си: Полицията спаси хора от измръзване

08 януари 2026, 11:32 часа 270 прочитания 0 коментара
Не можеха да продължат пътуването си: Полицията спаси хора от измръзване

Полицията в Хърватия е оказала помощ и се е погрижила за пътниците от 10 автомобила, които не са могли да продължат пътуването си поради резкия спад на температурите и изключително неблагоприятните метеорологични условия, които обхванаха страната, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на съобщение на полицейското управление в Задар. Автомобилите са били блокирани от зимната обстановка в нощта на вторник срещу сряда.

Сред спасените има деца и чуждестранни граждани

Шест от автомобилите са били закъсали край Грачац, а четири от тях край Обровац.

Причината за затрудненото придвижване край Грачац бяха снегонавяванията, като те бяха приютени в помещенията на граничния полицейски участък Грачац в Сърбия.

Спасените край Обровац са били чуждестранни граждани, които не можаха да продължат пътуването си поради заледени условия. Четиринадесет души, включително деца, бяха настанени в полицейските съоръжения в Обровац и Бенковац.

За безопасност и защита полицията осигури топло настаняване и освежителни напитки в полицейските помещения на онези, които не можаха да продължат пътуването си.

Тази сутрин те продължиха

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тази сутрин, когато условията бяха подходящи, те продължиха пътуването си към крайните си дестинации, а Щабът на гражданската защита на Бенковац осигури допълнително настаняване за шофьора и пътниците, на които бяха оказани помощ от полицейски служители в Барич Драга. ОЩЕ: Оранжев код и - 20 градуса в Словения

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Хърватия Зима студ сняг измръзване
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес