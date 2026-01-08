Сериозна промяна в матурите след 7 клас: Образователният министър в оставка обяви

Отмяна на частта в националното външно оценяване след 7. клас, която включва задачи с елементи от природните науки, подготвят от Министерството на образованието и науката (МОН). Това става, след като съдът спря спорния и атакуван от родители интегрален изпит по математика в 7 клас, на който учениците трябваше да демонстрират знания освен по математика, и по 5 други предмета. "Форматът на изпита и времетраенето остават същите като в предложения за тази година модел", съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Какво се променя?

"За да няма непредвидимост в системата изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи", обясни министър Вълчев. Той уточни, че националното външно оценяване за 4. и 10. клас остава без промени – така както е утвърдено преди началото на учебната година.

Припомняме, че се предвиждаше националното външно оценяване по математика в 7. клас да включва 6 интегрирани задачи от областите биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, и география и икономика.

В момента се подготвя нова заповед на министъра на образованието и науката, която частично ще измени тази, утвърдена през август миналата година и ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика. Целта е да се осигури спокойствие и предвидимост на системата в следващите месеци.

Още в началото на тази седмица министър Красимир Вълчев е провел редица срещи и разговори по темата, включително и с жалбоподателите срещу въвеждането на интегралните задачи. Стигнало се е до заключение, че предвид създалата се към момента невъзможност за продължаване на планираните реформи за нормалното функциониране на системата е по-уместно частта, която се оспорва, да бъде отменена.

Изпитът трябваше да съдържа общо 24 задачи, от които 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика; 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите 6 учебни предмета, и да е с общо времетраене 180 минути. Целта на МОН беше да се засили обучението и по другите предмети от областта на природните науки, в които изоставаме значително от средното ниво в ЕС.