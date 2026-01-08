Томас Мюлер може да се завърне в Байерн Мюнхен

Легендата на Байерн Мюнхен Томас Мюлер може да се завърне в баварския гигант. Главният изпълнителен директор на отбора Ян-Кристиан Дреезен потвърди желанието на клуба германецът да се върне на ръководен пост след като прекрати футболната си кариера. Томас Мюлер игра за Байерн Мюнхен в продължение на 25 години, като държи рекорда за най-много мачове с екипа на баварците. Освен това той спечели и много трофеи с немския гигант.

Ян-Кристиан Дреезен: „Томас винаги ще има място при нас“

Ето какво каза Дреезен за Мюлер в интервю за „t-online“: „Много бих искал да го видя да поеме роля при нас в някакъв момент в бъдеще – важна роля. Той все още иска да играе в момента, както е казвал няколко пъти. И това е хубаво нещо, защото когато говориш с него, все още можеш да усетиш този огън да бъде на терена. Той все още има толкова много време пред себе си и винаги ще има място при нас във ФК Байерн“. Томас Мюлер беше на посещение в Германия през декември и присъства на последния домакински мач на Байерн за 2025 г.

„Той знае колко е важен за ФК Байерн“

Тогава легендарният германец седнал до директора Макс Еберл. В интервюто Дреезен признава, че чак по-късно е осъзнал какво влияние има Мюлер: „Имам много високо мнение за Томас. Той ми се обади, преди да дойде на стадиона. И така, аз спонтанно го поканих във ВИП ложата. Бях абсолютно възхитен, че беше там. Той знае колко е важен за ФК Байерн и също така знае, че вратите ни са винаги отворени за него“. Томас Мюлер е рекордьор по мачове за Байерн със своите 756. С баварския гигант той спечели 2 Шампионски лиги и 13 титли от Бундеслигата.

