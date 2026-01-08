Да помогнем на Светла в борбата с болестта

Баба Светле е само е само на 58 години добра, мила и грижовна жена, отдадена майка и баба, човек, който цял живот е помагал на другите. Работила е като медицинско лице, помагала е на хората с грижа и човечност. Никому лошо не е направила. Но животът ѝ се преобръща внезапно. Жената е диагностицирана със сарком на меките тъкани – рядко и агресивно онкологично заболяване, с метастази в белите дробове, черния дроб, дясното подребрие, малкия таз и гръбначния стълб.

Стефка се нуждае от средства за трансплантация

Състояние

Състоянието ѝ се усложнянява и от тежки съдови проблеми, наложили спешно интервенционално лечение. Лекарите в България казват на семейството, че няма шанс за лечение, но надежда все пак има. В болница в Турция е даден реален шанс за лечение и продължаване на живота. За съжаление, цената на този шанс е непосилна за нейното семейство.

Сумата

Необходимата сума за лечението възлиза на около 100 000 евро. С помощта на близки, приятели и добри хора близките успяват да съберат 20 000 евро, но остатъкът е непосилен за тях. Затова се обръщат към всички за помощ.

"Моля ви, помогнете на майка ми да живее. Помогнете ѝ да бъде до внучките си, да ги види как растат, да им дава любовта си и подкрепата си. Всеки дарен лев, всяко споделяне и всяка подкрепа имат значение.", апелира дъщерята на Светлана.

