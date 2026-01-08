Лайфстайл:

Стачка в Българската национална филмотека: "На пожар" се звъни на служителите в спешно търсене на директор

08 януари 2026, 11:32 часа 370 прочитания 0 коментара
Служителите на Българската национална филмотека обявиха протест в защита на отстранения на 7 януари дългогодишен директор Антония Ковачева, а съобщението дойде през официалната Facebook страница на учреждението. "Българската национална филмотека обявява протест! Ние, служителите на БНФ, няма да позволим на правителството в оставка да назначи неквалифицирана марионетка в последните си дни! Настояваме за отмяна на решението за освобождаване на директора на Антония Ковачева, както и за обявяване на прозрачен конкурс за назначаване на неин легитимен наследник! Оставаме в стачна готовност!", пише в съобщението на БНФ.

Posted by Българска национална филмотека on Thursday 8 January 2026

Източници на Actualno.com съобщиха, че много от служителите в БНФ днес са получили и продължават да получават обаждания "на пожар" с въпрос дали искат да поемат временно поста на директор. Спешните позвънявания и трескавото търсене на човек, който да замени Антония Ковачева, е ясен знак, че от Министерството на културата са в сериозно колебание дали да назначат първоначално избрания от тях "заместник", за когото се знае, че няма нищо общо нито с киното, нито с архивите.

Actualno.com първи съобщихме, че Антония Ковачева е освободена от длъжност на 7 януари с довод, че е навършила пенсионна възраст. Все още Министерството на културата не е обявило конкурс за длъжността.

Реакция на служителите в БНФ

Веднага след новината за отстраняването на Ковачева, екипът на Българската национална филмотека (БНФ) излезе с остро отворено писмо до министъра на културата, Комисията по културата и медиите в Народното събрание и медиите, в което заяви категорично несъгласие с освобождаването на директора на институцията без проведен конкурс и в условията на правителство в оставка.

Служителите на Филмотеката реагираха: Смяната на директора е нелегитимна и рискова

В писмото служителите на Филмотеката определят действията на ръководството на Министерството на културата като "неуместни, рискови и лишени от морална и управленска логика". Те подчертават, че в момента министерството функционира в оставка и няма нито политическа, нито морална легитимност да извършва дългосрочни кадрови промени в културни институции с национално значение.

Posted by Българска национална филмотека on Wednesday 7 January 2026

Служителите обръщат внимание, че аргументът за навършена пенсионна възраст е формален, тъй като Ковачева е придобила право на пенсия преди повече от пет години, без това да е било пречка за назначаването ѝ досега. Според тях използването му в настоящия момент създава впечатление за предлог за отстраняване на утвърден професионалист.

Министерството на културата е "сценарна дупка": "Филмаутор" иска оставки и вижда солидни санкции за България

Реакция на СБФД

От Съюза на българските филмови дейци (СБФД) също изпратиха отворено писмо до различни институции в защита на Антония Ковачева. Според тях освобождаването ѝ от поста на директор "е лишено от управленска логика и крие доста рискове", тъй като БНФ е бенефициент на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, чието срочно изпълнение е заплашено. Освен това се блокира изпълнението на мащабния план за дигитализация на ценния аудиовизуален фонд на БНФ, който има за цел спасяването на отдавна застрашените филмови ленти. От СБФД посочват и риска за своевременното усвояване на средствата по редица започнати ключови проекти.

"Особено възмутително е, че това необмислено решение е взето от ръководство, което няма да може да носи отговорност за вредните последствия, тъй като правителството е в оставка. Отгоре на всичко не е спазено законовото изискване за провеждане на конкурс. В своя мандат Антония Ковачева напълно преобрази една полузабравена институция, която съхранява националната памет в областта на филмовото изкуство и култура.", казват още от СБФД и призовават Министерството на културата да преосмисли решението си и да отмени заповедта за освобождаване.

