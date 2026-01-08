НА ЖИВО: Григор Димитров губи от тенисист извън топ 80 в Бризбън

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров играе срещу намиращия се извън топ 80 на света белгиец Рафаел Колиньон в среща от 1/8-финалите на турнира от сериите ATP 250 в Бризбън. Българинът загуби първата част в тайбрек, като основната разлика бе в нивото на сервиса на двамата тенисисти. Следете развоя на мача НА ЖИВО в Actualno.com!

Григор Димитров - Рафаел Колиньон

Срещата започна под контрола на сервиращите, като нито Димитров, нито Колиньон допуснаха да бъдат застрашени в сервис геймовете си. При 2-2 белгиецът успя да стигне до точка за пробив, но Димитров спаси брейкбола. В следващия гейм пък Григор имаше изключителен шанс да пробие, повеждайки с 40:0 след две двойни грешки на съперника. Колиньон обаче реагира с два аса и успя да се върне в гейма, а след това и да го спечели за 3-3.

Следващите четири гейма преминаха спокойно, без точки за пробиви, а при 5-5 Колиньон пак се доближи до пробив. Той поведе с 40:15, но Димитров успя да отрази и двата брейкбола, и то след втори сервиси. Белгиецът се добра до нов брейкбол, а Гришо се справи и с него. След това българинът показа самообладание и успя да се измъкне от трудната ситуация, за да поведе с 6-5. Колиньон продължи с доброто сервиране и вкара мача в тайбрек. Там белгиецът бе безкомпромисен със 7:1 точки, за да вземе сета със 7-6.

Колиньон продължи да играе много силно на начален сервис и през втората част, като спечели откриващия гейм, а след това стигна до брейкбол на сервис на Димитров, но Гришо се справи и успя да изравни за 1-1. Колиньон взе с лекота и следващия си сервис гейм, а след това логичното се случи - стигна до пробив. В четвъртия гейм белгиецът поведе с 40:15, а от втория опит проби Гришо и поведе с 3-1 гейма.

