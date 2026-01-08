Любопитно:

ЦСКА е на крачка от шести нов, „армейците“ финализират трансфера на заместник на Бусато

08 януари 2026, 11:13 часа 305 прочитания 0 коментара

ЦСКА е на крачка от привличането на шести нов футболист. „Армейците“ са много активни на трансферния пазар като вече взеха петима играчи. Това са защитникът Андрей Йорданов, вътрешните полузащитници Исак Соле и Макс Ебонг, както и крилата Алехандро Пиедраита и Лео Перейра. Сега „червените“ са много близо до привличането на бившия си вратар Димитър Евтимов. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

Димитър Евтимов се представя отлично в Ботев Враца

Както е известно, Димитър Евтимов бе част от ЦСКА до края на януари 2025 година, когато бе даден под наем на Ботев Враца. През лятото договорът му с „армейците“ изтече и той подсили тима от Околчица като свободен агент. През настоящата кампания опитният страж се представя много силно с екипа на врачани като има на сметката си 19 мача във всички турнири, в които е успял да опази мрежата си „суха“ 9 пъти. С отличните си игри той дори получи повиквателна за националния отбор на България.

Димитър Евтимов ЦСКА

Опитният страж е готов да облече отново екипа на ЦСКА

От ЦСКА искат да си върнат Димитър Евтимов, тъй като го гласят за заместник на Густаво Бусато. Бразилецът има договор с „армейците“ до края на сезона, но той най-вероятно ще бъде разтрогнат тези дни по взаимно съгласие. Според информациите преговорите между „червените“ и Ботев Враца за 31-годишния Евтимов са в много напреднала фаза като се очаква да бъдат финализирани съвсем скоро. Самият футболист е готов да се завърне в ЦСКА, където отново ще работи с Христо Янев, с когото бяха заедно при врачани.

ОЩЕ: Мето Деянов: Виждам голям подем в ЦСКА – приличаме на европейски клуб от най-високо ниво!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Димитър Евтимов Ботев Враца Густаво Бусато
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес