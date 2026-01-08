ЦСКА е на крачка от шести нов, „армейците“ финализират трансфера на заместник на Бусато

ЦСКА е на крачка от привличането на шести нов футболист. „Армейците“ са много активни на трансферния пазар като вече взеха петима играчи. Това са защитникът Андрей Йорданов, вътрешните полузащитници Исак Соле и Макс Ебонг, както и крилата Алехандро Пиедраита и Лео Перейра. Сега „червените“ са много близо до привличането на бившия си вратар Димитър Евтимов. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

Димитър Евтимов се представя отлично в Ботев Враца

Както е известно, Димитър Евтимов бе част от ЦСКА до края на януари 2025 година, когато бе даден под наем на Ботев Враца. През лятото договорът му с „армейците“ изтече и той подсили тима от Околчица като свободен агент. През настоящата кампания опитният страж се представя много силно с екипа на врачани като има на сметката си 19 мача във всички турнири, в които е успял да опази мрежата си „суха“ 9 пъти. С отличните си игри той дори получи повиквателна за националния отбор на България.

Опитният страж е готов да облече отново екипа на ЦСКА

От ЦСКА искат да си върнат Димитър Евтимов, тъй като го гласят за заместник на Густаво Бусато. Бразилецът има договор с „армейците“ до края на сезона, но той най-вероятно ще бъде разтрогнат тези дни по взаимно съгласие. Според информациите преговорите между „червените“ и Ботев Враца за 31-годишния Евтимов са в много напреднала фаза като се очаква да бъдат финализирани съвсем скоро. Самият футболист е готов да се завърне в ЦСКА, където отново ще работи с Христо Янев, с когото бяха заедно при врачани.

ОЩЕ: Мето Деянов: Виждам голям подем в ЦСКА – приличаме на европейски клуб от най-високо ниво!