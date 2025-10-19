Атентатът в "Св. Неделя" - скъсване с миналото: "Чамкория" тръгва към екрана със смело решение (СНИМКИ)

Един от най-обичаните съвременни български романи, "Чамкория" на Милен Русков, започна своя път към големия екран. Днес бе даден старт на снимките на дългоочакваната филмова адаптация под режисурата на Виктор Божинов ("Възвишение", "Голата истина за група Жигули"). Екипът на Actualno.com беше на снимачната площадка, за да улови първите моменти от създаването на филма, който обещава да се превърне в събитие за българското кино.

В главните роли на шофьора Бай Славе и анархиста Джина ще видим тандемът Малин Кръстев и Христо Петков.

ОЩЕ: Зрелищни каскади в столицата: "Под прикритие 6" продължава с екшън и висока скорост (СНИМКИ)

Режисьорската визия: Верни на историята, актуални за днес

Режисьорът Виктор Божинов сподели, че основната му цел е да остане верен на духа на романа, като същевременно изгради стегната и въздействаща филмова история.

"В един роман има много истории, а в рамките на два часа може да се побере една. Главната задача е да изберем онази част, която да изгради гръбнака на историята, и да я предадем достатъчно автентично и пълноценно", обясни Божинов.

Екипът залага на пълна достоверност, за да пресъздаде атмосферата на 20-те години на миналия век – от автентичните автомобили и реквизит до специфичните взаимоотношения между героите.

ОЩЕ: "Под прикритие 6": Разкриха първия епизод на новия сезон (СНИМКА)

Голямата изненада за мнозина е изборът на Малин Кръстев за ролята на Бай Славе, познат на театралната публика от моноспектакъла на Захари Бахаров. Божинов коментира решението си: "В типажа на Малин Кръстев аз видях наистина истинския Бай Славе – заради темперамента му, дори затова, че е кльощав като солета, и е изключителен, органичен актьор".

Той подчерта, че историята, макар и случила се преди 100 години, е изключително актуална и днес. "Преди 100 години са се случили драматични събития, свързани с политическо противопоставяне, което за съжаление виждаме и в днешното общество. Искам зрителите, като излязат от киното, да се замислят за живота, който живеят, и да разберат, че малките неща са по-важни, независимо от всички сложности".

ОЩЕ: Малин Кръстев: Ние сме виновни, ако следващите поколения са агресивни и нечетящи

Малин Кръстев влиза в обувките на Бай Славе: "Това е още по-шантаво време от неговото"

За актьора Малин Кръстев ролята на Бай Славе е огромно предизвикателство, към което подхожда с пълна отдаденост. "Ще заложа на това, което мога като актьор, на прекрасния режисьор Виктор Божинов и на целия екип. Главна роля се прави с помощта на добър екип", сподели той.

Кръстев работи усилено върху специфичния "банишорски" диалект на героя и се стреми да улови парадокса на този "малък чехов герой", чиито болки и стремежи са универсални. Запитан дали прочутият цитат на Бай Славе, че живеем в "шантаво време", е валиден днес, актьорът отговаря без колебание: "Това е още по-шантаво време от неговото. Горкото поколение, което идва след нас. Прекрасният роман на Милен Русков е емблематичен и за онова време, но и адски съвременно звучи днес".

Христо Петков като анархиста Джина: "Човек на действието"

Партньор на Малин Кръстев ще бъде Христо Петков, който влиза в ролята на мистериозния и деен анархист Джина. За своя герой той е лаконичен: "Моят образ е анархист. Това мога да ви кажа. Той е човек на действието, не толкова на думите".

Актьорът, който е чест избор за филмите на Божинов, споделя, че е имал достатъчно време за подготовка и е заинтригуван от съвременната релевантност на персонажа: "Мисля, че той е много съвременен образ и бихме могли дълго да разговаряме с него".

Снимките на "Чамкория" ще протекат на два етапа – есенната част от историята, развиваща се през 1928 г., се снима сега, а пролетните сцени от 1925 г., включително сцената с атентата в църквата "Света Неделя", ще бъдат заснети през април догодина.

ОЩЕ: Кой е Христо Петков, който прави фурор в "Като две капки вода"?