Били Айлиш и Джеймс Камерън се обединиха за концертен филм (ВИДЕО)

Певицата Били Айлиш и режисьорът Джеймс Камерън обединяват усилия за концертен филм, който ще пренесе турнето Hit Me Hard and Soft на Айлиш на големия екран, съобщи "Ройтерс".

Лентата със заглавие "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" ще излезе по кината на 8 май, разпространявана от "Парамаунт Пикчърс". Филмът е съвместна продукция на 24-годишната носителка на множество награди "Грами" и 71-годишния създател на лентите "Аватар" и "Титаник".

Проектът е заснет основно по време на концерти в Манчестър от световното турне на Айлиш през 2024-2025 г. и съчетава сценични изпълнения с кадри зад кулисите. По думите на певицата Камерън се е свързал с нея с готова концепция. На премиерата в Лондон тя определи съвместната работа като „сбъдната мечта“.

Филмът показва изпълнителката и извън сцената - по време на подготовката ѝ за концерти и в по-лични моменти, свързани с творческия процес и връзката ѝ с феновете. Концертните кадри са заснети с 17 камери, част от които са разположени сред публиката, за да уловят атмосферата и реакциите на феновете.

Филмът е втори концертен проект за Айлиш и се вписва в тенденцията на успешни киноиздания на турнета на водещи поп изпълнители, които привличат значителен зрителски интерес.

Източник: БТА