"Черно море" тръгва в премиерния си уикенд на 147 екрана в България

На 15 април се състоя гала премиерата на българо-американския филм "Черно море". Сред гостите, специално от Америка, пристигнаха главният актьор и режисьор на филма Дерек Хардън и продуцентката с български произход Изабела Ценкова.

Актьорите Дерек Хардън и Ирмена Чичикова

От българска страна актьорският състав бе представен от Ирмена Чичикова, Стойо Мирков и Красимира Демирева, както и от множество официални гости на премиерата, сред които режисьорите Зорница София, Магделена Илиева, Ники Урумов и актьорите Елена Замяркова, Петър Дочев и др.

От петък, 17 април, комедията "Черно море" тръгва на широко разпространение в цялата страна, като в премиерния уикенд ще бъде показвана на 147 екрана в България.

Комедията предлага на българския зрител нова, ведра гледна точка към реалността, в която живеем, и е подходящ избор за уикенда на изборите.