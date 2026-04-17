В един МИР живеят 150 000 души, но трябва да гласуват 270 000: Експерт обясни защо избирателните списъци се раздуват умишлено

Проблемите с избирателните списъци по райони у нас са от години и все още няма воля те да бъдат решени. Случва се по избори избирателните списъци да са "раздути" шокиращо - почти 2 пъти над официалните данни на НСИ за броя население.

Решението е ГРАО най-после да преразгледа официално избирателните списъци.

Такова мнение изрази адвокат Александър Русанов.

Защо избирателните списъци "се надуват"

Ако нямаш реално представителство, нямаш и реална демокрация, смята той.

Според него ако категоричен победител има подкрепата на 50% от населението, то той действително би получил 120 мандата в Народното събрание. По думите му обаче се изкривява представителството в малките многомандатни избирателни райони.

"Надуват се избирателните списъци, като по този начин по-голям процент мандати отиват като представителство от малки населени места, а не от там, където е концентрирано действително населението", обясни адвокатът.

"Ако според НСИ има около 6.4 милиона души в България, в избирателните списъци, ЦИК преди една седмица ни казаха, че има 6.6 милиона избиратели, тоест само тук имаме близо 170 000 души разлика. Къде отиват децата, тези, които са непълнолетни, всичките ученици - тях ги няма! Това се получава единствено и само с цел да бъдат засилени като влияние 12 многомандатни избирателни района, които излъчват 49 мандата. Това са Видин, Смолян, Силистра, Габрово, Търговище, Разград, Ямбол и т.н. Най-силно впечатление прави Кърджали. Кърджалийски многомандатен избирателен район, според НСИ, има население около 150 000 души. Обаче по избирателен списък има 270 000 души", коментира адв. Русанов.

Той е категоричен, че тези постоянни адреси са кухи.

Смята, че именно това изкривява представителната демокрация.

Източник: БГНЕС

ГРАО да направи реални избирателни списъци

Русанов е на мнение, че има няколко много важни мерки, които трябва да се предприемат възможно най-скоро.

"Най-лесната от тези мерки е ГРАО да се активизира и да направи реални избирателни списъци. Това на практика е изключително трудно, защото една администрация, която е свикнала да спи, няма как да се активира толкова лесно", смята адвокатът, цитиран от БНР.

Той посочи, че има и друг ефективен начин проблемът да бъде решен - чрез окрупняване на районите.

"Друго, което може да се случи от едно действащо Народно събрание, е да се окрупнят многомандатните избирателни райони. Реално България функционира горе-долу на 6 района. Като изключим София, имаме около Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и Северозападна България. Това са активните райони и населението концентрира пребиваването си и икономическата си дейност в тези 6 зони и когато многомандатните избирателни райони се окрупнят в тези 6 зони, ще се реализира по-ясна и по-коректна представителност в Народното събрание", смята той.

Купеният вот може да бъде борен от МВР, но зависимият не може, категоричен е адв. Александър Русанов.

"В тези малки населени места, където общината е основен работодател и те под строй казват кой как да гласува, това не може да се бори с акции на полицията. Там трябва да влезе прокуратурата", коментира експертът.