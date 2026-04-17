Свеня Хан, председател на АЛДЕ: Силна България означава силна икономика и Асен Василев знае как да го постигне

„Силна България днес означава силна икономика и Асен Василев знае как да го постигне". Това заяви председателят на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Свеня Хан, която вчера се включи в Шествието за "Силна България в силна Европа", с което ПП-ДБ закри предизборната кампания. Пред хилядите граждани в центъра на София тя призна, че, идвайки в България този път, е с усещането, че си идва вкъщи.

Свеня Хан беше категорична, че „Продължаваме Промяната – Демократична България“ се борят за бъдещето на България. „България има значение. България има огромно значение за Европа и Европа има значение за България“, каза лидерът на либералите в Европа.

Тя обясни какво е решението, за да стане страната ни просперираща държава с богати граждани. „Силна България днес означава силна икономика. Защото това е нещото, което вие усещате всеки божи ден, като отидете в магазина, в бензиностанцията, когато получите сметката си за отоплението през зимата. Животът става все по-скъп и по-труден. И въпреки това корупцията е нещото, което взема парите на хората всеки ден. Всяка една година корупция взима от бъдещето на вашите деца – от тяхното образование или тяхното здравеопазване. И България истински има нужда да сложи край на това. И има една партия, която истински се бори за това“, обясни Свеня Хан. И посочи решението: „Асен Василев има план как това да стане – силна икономика и борба с корупцията“, заяви Свеня Хан.

„България има нужда от бюджет. Има нужда от визия, която да придвижи страната напред. И Асен знае как се прави това, знае как да постигне резултати при много трудни обстоятелства“, каза още лидерът на АЛДЕ. Тя се обърна и лично към председателя на „Продължаваме Промяната“: „Асен, знам, че ти знаеш, че България трябва да сложи парите си именно там, където те имат най-големия смисъл за хората – към училища, към болници, към нещата и местата, които имат значение за народа, а не към корумпираните сметки на олигарсите. Силна България означава защита на вашите права и на върховенството на закона“.

Снимка: Коалиция ПП-ДБ

Лидерът на АЛДЕ се обърна и към хилядите граждани на площада. Тя призова хората да излязат в неделя да гласуват. „Силна България се нуждае от вас. И знам, че много от българите сте истински изморени, защото гласувахте в последните години повече, отколкото някои страни гласуват за двайсет години. Виждам фрустрацията на хората и наистина я разбирам. Но, хора, не се уморявайте. Защото вашият глас има значение“, призова Свеня Хан. Тя посочи за пример Унгария, където близо 80% от гражданите отидоха до урните миналата неделя.

„Най-голямата опасност за демокрацията е, когато хората си останат у дома. За онези от вас, които останете вкъщи, знайте, че някой друг ще реши вместо вас. Когато хората останат вкъщи, единствените, които печелят, са статуквото“, каза още Свеня Хан.

Лидерът на ПП Асен Василев благодари за подкрепата на АЛДЕ. „И, приятели, искам да ви кажа нещо, което всички вие знаете. Тази подкрепа не е само днес за изборите. Тази подкрепа беше с нас в най-трудните моменти, когато кметът на Варна Благо Коцев беше в ареста, и тази подкрепа помогна в Европа, освен на площада и в съда, да се преборим така, че той да бъде освободен. Така че благодаря ви. Имаме истински партньор и истински приятел – Европа“, заяви бившият финансов министър.

Той се обърна към всички недоволни граждани, които напълниха площадите на страната през декември миналата година. „Тази неделя имаме уникалния шанс от 2009 г. насам да изритаме Борисов и Пеевски от властта завинаги. Единственото, което стои между нас и бъдеще без Борисов и Пеевски, е да излезем и да гласуваме в неделя“, каза Асен Василев пред хилядите граждани на площада.

Лидерът на ПП предупреди, че, гласувайки в неделя, трябва да си дадем ясна сметка не само срещу какво гласуваме, а и за какво гласуваме. „Можем да гласуваме за силна България в сърцето на Европа и за силна Европа. Или можем да гласуваме за нов Орбан в Европейския съюз, който мисли, че като седим между два стола, няма да паднем на земята. Седенето между двата стола доведе до обедняването на унгарците, а Орбан – до това никой да не те уважава и никой да не ти вярва. Това е най-грешният път за България, ако искаме да имаме богата, просперираща и справедлива страна“, обясни Асен Василев.

Снимка: Коалиция ПП-ДБ

Той разказа, че от дебата в „Извън ефир“, от който избягаха Радев и Борисов, но пратиха техни хора, стана ясно, че постната пица на ГЕРБ всъщност е една доста добра рецепта за българския народ според Радев. И че неговата пица не само ще е постна, ами няма и да е за всички. „Това, което икономическият му екип каза в този дебат, беше, че не трябва да има голям антикризисен пакет. Според хората на Радев прекалено опасно е доходите и пенсиите да растат по-бързо от инфлацията, а помощи трябва да се дават само на някои хора, които най са го закъсали, като например помощите за гориво да се дават на хората, които нямат коли, защото само те били бедни. Оказа се, че всъщност за тях рецептата на Дянков е била прекалено щедра към хората. Тази икономическа политика ще ни закопае по-бързо и по-лошо от 2008, 2009 и 2010 г., когато почти един милион човека напуснаха страната“, заяви Асен Василев. Той беше категоричен, че тази икономическа мисъл не трябва да бъде допусната да управлява финансите на България, защото това ще е пагубно за всички – и за бизнеса, и за доходите на нормалните работещи хора, и за пенсионерите.

„Имаме една задача в идващия парламент. Това е задачата, с която всички вие ни изпратихте на тези избори – да махнем Борисов и Пеевски. Когато решим тази задача, когато Борисов и Пеевски са в миналото, трябва ясно да заявим, че пътят на България е към Европа, към по-високи доходи и към нормална, адекватна и внятна финансова и икономическа политика, а не на Изток, където пенсиите са наполовина, доходите са наполовина и ако България отиде там, ще бъдем най-богатите в онзи клуб и ще трябва ние да даваме помощи на другите от БРИКС. Бъдещето ни е в Европейския съюз. Начинът да станем богата държава е в Европейския съюз и сме абсолютно горди с това, че България вече участва във всички решения, определя дневния ред и има истински приятели в Европа, които ни помагат и когато е трудно, а не само когато е удобно“, обобщи Асен Василев.

Николай Денков от "Продължаваме промяната" добави: "Тази вечер на площада Свеня Хан каза, че се чувства като у дома си. Защото тя беше до България в най-важните изпитания пред демокрацията у нас. И има какво да ни каже: "Най-голямата опасност за демокрацията е, когато хората си останат у дома на избори. И силна България в този момент означава едно-единствено нещо - силна икономика. Защото това усещате всеки Божи ден, когато отидете в магазина, до бензиностанцията, когато получите сметката си за отоплението през зимата. Животът става все по-скъп и по-труден. Всеки един ден, който корупцията взема, е година, взета от вашите деца, от тяхното бъдеще, от тяхното образование или тяхното здравеопазване. И България истински има нужда да сложи край на това"."