Иран с първа реакция на обявеното спиране на огъня между Израел и Ливан

Иран приветства обявеното спиране на огъня между Израел и Ливан, като отбеляза, че то се вписва в рамките на действащото двуседмично примирие между Ислямската република и САЩ, предаде Франс прес, като се позова на иранска държавна медия.

Още: Тръмп се похвали с примирие между Израел и Ливан: Ще реша 10-та война

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи "приветства обявяването на примирието в Ливан и отбеляза, че прекратяването на бойните действия в Ливан е част от споразумението за примирие между Иран и САЩ, постигнато с посредничеството на Пакистан", уточни държавната информационна агенция ИРНА в приложението "Телеграм".

Още: Капанът в Ормузкия проток: Иран намери по-добро оръжие от ядрената бомба