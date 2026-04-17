Иран с първа реакция на обявеното спиране на огъня между Израел и Ливан

17 април 2026, 0:35 часа 237 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран приветства обявеното спиране на огъня между Израел и Ливан, като отбеляза, че то се вписва в рамките на действащото двуседмично примирие между Ислямската република и САЩ, предаде Франс прес, като се позова на иранска държавна медия.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи "приветства обявяването на примирието в Ливан и отбеляза, че прекратяването на бойните действия в Ливан е част от споразумението за примирие между Иран и САЩ, постигнато с посредничеството на Пакистан", уточни държавната информационна агенция ИРНА в приложението "Телеграм".

Елин Димитров Отговорен редактор
Израел Ливан война Иран
