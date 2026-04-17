Тръмп: Иран се отказва от ядреното оръжие и ще ни предаде обогатения уран (ВИДЕО)

"Много важно е Иран да няма ядрено оръжие и те са се съгласили с това, при това много убедително. Те са се съгласили да ни предадат обогатения уран, който е дълбоко под земята заради ударите, които извършихме с бомбардировачите B-2. Така че имаме много споразумения с Иран и мисля, че ще се случи нещо много позитивно“. Това заяви пред журналисти американският президент Доналд Тръмп на тръгване за Невада и Аризона.
Iran has agreed to not have a nuclear weapon; they have agreed to it very powerfully.
They have agreed to give us back the nuclear dust.
We have a lot of agreement with Iran, and I think something is going to happen very positive.
Президентът на САЩ заяви, че не е сигурен дали прекратяването на огъня с Иран трябва да бъде удължено, предаде Ройтерс. „Не съм сигурен, че то трябва да бъде удължено“, каза Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом. „Иран иска да постигне споразумение и ние водим много добри преговори с тях“, добави той. "Те ще ни дадат безплатен петрол, безплатен Ормузки проток, всичко ще е наред", добави Тръмп.
I think we have a very successful negotiation going on right now...
That'll give us free oil, free Hormuz Strait. Everything will be nice.
Президентът на САЩ добави, че Техеран е предложил да не притежава ядрени оръжия за повече от 20 години. „Имаме изявление, много силно изявление, че те няма да имат ядрени оръжия за период от над 20 години, каза той.
Тръмп заяви, че следваща среща между американски и ирански представители може да има този уикенд. Той допълни, че ако бъде постигнато споразумение с Иран в Исламабад и се стигне до подписването му, той може да отиде там, като добави, че Иран е съгласен с почти всичко, предаде Ройтерс.
I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great, they've been so good.
Islamabad—I'll be—I might go, yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go.
Президентът на САЩ не пропусна да спомене папа Лъв Четиринадесети, който го разкритикува за войната в Иран. „Папата може да говори каквото си иска и аз искам той да говори каквото си иска, но мога и да не съм съгласен с онова, което той казва", каза Тръмп пред журналисти пред Белия дом. „Папата трябва да разбере, че това е реалният свят“, допълни той.
Trump: I have to do what's right. I have nothing against the pope.
Reporter: Why are you fighting with him?
Trump: I’m not fighting with him. The pope made a statement saying Iran can have a nuclear weapon.
Reporter: He didn't say…
"Не съм в битка с папата, нямам нищо против него, брат му е напълно с нас, с MAGA. Но папата каза, че Иран може да има ядрено оръжие, аз не съм съгласен с това", каза американският президент. Световните агенции побързаха да уточнят, че папа Лъм-и никога не е казвал подобно нещо.