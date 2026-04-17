Тръмп с брутална лъжа за папата: Каза, че Иран може да има ядрено оръжие (ВИДЕО)

17 април 2026, 5:40 часа 376 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Не се карам с папата. Папата направи изявление, в което каза, че Иран може да има ядрено оръжие. Аз казах, че Иран не може да има ядрено оръжие". Тази поредна абсолютна лъжа излезе от устата на американския президент Доналд Тръмп - без никакво запъване, типично в неговия стил на изказ.

Тръмп изрече горните думи пред журналисти, докато обясняваше как не бил всъщност в конфликт с папата и трябвало да прави това, което е правилно. Братът на папата - Луис, бил от MAGA (Make America Great Again - политическото движение на Тръмп), Тръмп много го харесвал, но имал право да не се съгласява с папата.

Много бързо американският президент маскира лъжата си това какво казал папата за ядреното оръжие и Иран с думите, че светият отец трябвало да погледне как иранският режим избил 42 000 протестиращи през последните 2-3 месеца, невъоръжени хора - да коментирал това.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ядрено оръжие иранска ядрена програма война Иран папа Лъв XIV
