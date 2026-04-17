Тръмп с брутална лъжа за папата: Каза, че Иран може да има ядрено оръжие (ВИДЕО)

"Не се карам с папата. Папата направи изявление, в което каза, че Иран може да има ядрено оръжие. Аз казах, че Иран не може да има ядрено оръжие". Тази поредна абсолютна лъжа излезе от устата на американския президент Доналд Тръмп - без никакво запъване, типично в неговия стил на изказ.
Тръмп изрече горните думи пред журналисти, докато обясняваше как не бил всъщност в конфликт с папата и трябвало да прави това, което е правилно. Братът на папата - Луис, бил от MAGA (Make America Great Again - политическото движение на Тръмп), Тръмп много го харесвал, но имал право да не се съгласява с папата.
Много бързо американският президент маскира лъжата си това какво казал папата за ядреното оръжие и Иран с думите, че светият отец трябвало да погледне как иранският режим избил 42 000 протестиращи през последните 2-3 месеца, невъоръжени хора - да коментирал това -
Reporter: Why are you fighting with the pope?— Clash Report (@clashreport) April 16, 2026
Trump: I have to do what's right. I have nothing against the pope.
Reporter: Why are you fighting with him?
Trump: I’m not fighting with him. The pope made a statement saying Iran can have a nuclear weapon.
Reporter: He didn’t say… pic.twitter.com/tEsbB2mQu0
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 17, 2026
We had to do a little journey down to Iran. I didn’t want to do that, but we had to because we can’t let them have a nuclear weapon. pic.twitter.com/f2yNgERRgY