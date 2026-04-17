Символичен финал: Старт на решителния етап от снимките на филма "Чамкория" на Виктор Божинов

На 16 април - една от най-драматичните дати в българската история, на която се случва атентатът в църквата "Света Неделя", стартира вторият и последен етап от заснемането на игралния филм "Чамкория" по едноименния роман на Милен Русков с режисьор Виктор Божинов.

Историята оживява 101 години по-късно

Символиката на деня е дълбоко вплетена в концепцията на филма. Снимките започват в ранните часове на 16 април в църквата "Свети Николай Софийски" – архитектурна реплика на взривената преди точно 101 години църква "Свети Крал" (днешната "Света Неделя"). Именно със сцени от атентата и преживяванията на главния герой в "Чамкория", бай Славе, в ролята - Малин Кръстев, започват снимките на дългоочакваната историческа лента. Контрапункт на главния герой е анархистът Джина, в ролята - Христо Петков.

Действието на "Чамкория" се развива през 20-те години на XX век – време на остри политически сблъсъци и социално напрежение. Бай Славе е ветеран от войните и шофьор от Банишора. Следвайки разказа от книгата на Милен Русков, филмът "Чамкория" разглежда историческите събития през погледа на обикновения човек, който има съдбата да живее в едни от най-интересните времена в българската история. С много хумор, автентичен изказ, скептицизъм, но и много човечност, Бай Славе преживява поредица от събития, които не биха могли да се поберат в рамките на един човешки живот. Историческите драми се преплитат с житейските, големите цели - с дребните желания на фона на столицата от най-красивия ѝ период - царска София.

Исторически локации

За снимките в църквата "Свети Николай Софийски" продукцията получава специално позволение от Негово Светейшество Патриарх Даниил. Екипът на Виктор Божинов ще работи на ключови исторически места, включително пред самата катедрала "Света Неделя" и на други локации, които съхраняват автентичния дух на 20-те години на миналия век.

"За нас е важно не просто да разкажем една история, а да пренесем публиката в онова време. Стартирайки точно днес, на 16 април, ние отдаваме почит към паметта на жертвите на този най-брутален акт в новата ни история и се опитваме да разберем механизмите на едно време, чието ехо усещаме и днес", споделя Виктор Божинов.

Голяма част от снимките ще преминат и в киноцентъра в Бояна, където разрушената църква ще бъде пресъздадена с реквизити и специални ефекти.

Звезден каст и нови лица

Към вече обявените Малин Кръстев (Бай Славе) и Христо Петков (Джина) във втория етап на снимките се включва впечатляващ състав от водещи български актьори: София Бобчева, Стоян Радев, Дарин Ангелов, Мартин Димитров, Тони Минасян, Китодар Тодоров, Моньо Монев, Румен Гаванозов и много други.

Техните герои ще допълнят пъстрата и опасна мозайка на софийското общество от епохата, която се характеризира с драматизъм, но и с много веселие и красота.

Предизвикателствата на екранизацията

След безпрецедентния успех на "Възвишение" режисьорът Виктор Божинов отново посяга към текст на Милен Русков, за да изследва българската национална съдба. Проектът, подготвян в продължение на осем години, съчетава използването на стогодишен автентичен омнибус, оригинални артефакти от епохата, включително банкноти, вестници, дрехи, аксесоари и автомобили, с високотехнологичната LED Volume система, позната от хитовия сериал "Мандалорецът", която позволява хиперреалистично пресъздаване на стара София.

За целите на продукцията се изработват и специални макети на вече несъществуващи стари софийски сгради, оформяли градския пейзаж на столицата ни преди сто години. След края на продукцията макетите ще останат като музейни експонати, достъпни за всички.

Кога да очакваме "Чамкория"?

Голямата среща на Бай Славе и неговия омнибус с публиката ще бъде през есента на 2027 г., когато филмът ще тръгне по в цялата страна. Филмът се реализира от "Талънт партнърс" в копродукция с Българската национална телевизия и Falconwing Studio, с изпълнителен продуцент "Гала филм" и подкрепата на Националния филмов център.

Партньори на филма са Столична община, Столична програма "Култура", Община Самоков, Община Перник, Министерството на иновациите и растежа, София Тех Парк, Софийска Света Митрополия, Негово Величество Симеон Втори, Дирекция "Жандармерия" към Министерството на вътрешните работи, Фондация "Лъчезар Цоцорков", Музей за история на София и др.