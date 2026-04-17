Чувствата на Мицкоски за преследване на опонентите му се засилват

След писмата, изпратени от лидера на опозицията Венко Филипче до Европейския съюз и посланиците за сериозно нарушение на конституционния ред след изявлението на премиера, че „има предчувствие“, че висши служители на СДСМ скоро ще бъдат подложени на преследване, премиерът Христиан Мицкоски заявява, че чувствата му се засилват, предаде "Макфакс".

Всичко това с "чувствата на Мицкоски" започна на фона на възможността за екстрадиция на бившия премиер на Северна Македония и бивш лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски от Унгария в Северна Македония. Властта изглежда е уязвима по тази тема, тъй като Мицкоски наследи Груевски начело на ВМРО, а след това стана и министър-председател. Нещо повече, той и Александър Вучич загубиха подкрепата на Орбан.

Писмото на опозицията

Лидерът на опозиционния Социалдемократически съюз (СДСМ) Венко Филипче изпрати официални писма до институциите на Европейския съюз - Европейската комисия, Европейския парламент, както и до докладчика за Северна Македония и посланиците на държавите членки, в които изразява загриженост относно състоянието на върховенството на закона в страната, но също така предупреждава за нарушаване на демократичния и конституционен ред и разделението на властите.

Според опозицията предишното изявление на Мицкоски за политически реваншизъм, според опозицията, представлява пряка заплаха за демократичния плурализъм, а неговото „усещане", че ще последват специфични процедури, както добавят те, е ясен индикатор за намерение за изпълнителен контрол върху прокуратурата и съдебната власт, т.е. подготовка на политически манипулирани процеси, пише "360 степени".