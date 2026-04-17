The Guardian: Щети като от бомби с мемета - Иран печели разгромно войната на пропагандата срещу Тръмп (ВИДЕО)

Поколението Gen Z се оказа много важен фактор във войната на САЩ и Израел с Иран. По-точно втората война за по-малко от година - тя беше стартирана от американския президент Доналд Тръмп на 28 февруари, 2026 година с въздушен удар сутринта българско време около 8:00 часа, при който беше убит духовният и фактически лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Наследи го неговият син Моджтаба, но вече на няколко пъти в западни издания беше публикувана информация, която беше по същество повтаряна и от американския военен министър Пийт Хегсет, и от самия Тръмп, че Моджтаба Хаменей също е бил сериозно ранен при този удар - вероятно е инвалидизиран, може би загубил крак, както е и силно обезобразен. Моджтаба Хаменей все още не се е появявал публично, откакто зае поста на баща си.
Още: Тръмп се похвали с примирие между Израел и Ливан: Ще реша 10-та война
Сега The Guardian обаче пише, че Техеран много умело печели войната на пропаганда срещу САЩ и Израел. Иранският режим използва млади творци, които заливат социалните медии с мемета, сарказъм и остри коментари за Доналд Тръмп - и това работи, защото повечето от тях се разпространяват светкавично и в голям мащаб.
Вместо традиционната пропаганда, Иран играе по правилата на интернет - бърза, иронична и лесно споделяема информация, без значение дали е вярна или не - което му позволява да доминира в онлайн разговорите и да оформя наративи далеч отвъд границите си, коментира британското издание.
🇮🇷📱 Iran is winning the media war against the U.S. — thanks to Gen Z, reports The Guardian— NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2026
Tehran is tapping into young creators to flood social media with viral memes, sarcasm, and sharp takes on Donald Trump — and it’s working.
На този фон, Тръмп обяви, че Иран се съгласил да нямат ядрени оръжия - такова потвърждение от страна на Техеран официално няма. Но пред журналисти Тръмп увери, че Иран се съгласил "да предаде ядрения прах", останал още след бомбардировката със стратегическите бомбардировач B-2 от лятото на 2025 година. Американският президент изрази увереност, че скоро щяло да се случи нещо "много бързо" като споразумение - Още: Тръмп: Иран се отказва от ядреното оръжие и ще ни предаде обогатения уран (ВИДЕО)
🤥US President Donald Trump said Iran agreed not to pursue nuclear weapons. He also claimed Tehran would transfer “nuclear material” following US strikes, describing it as a major development. #US pic.twitter.com/ViewHsu1K7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 16, 2026