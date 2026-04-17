The Guardian: Щети като от бомби с мемета - Иран печели разгромно войната на пропагандата срещу Тръмп (ВИДЕО)

17 април 2026, 5:30 часа 750 прочитания 0 коментара
Поколението Gen Z се оказа много важен фактор във войната на САЩ и Израел с Иран. По-точно втората война за по-малко от година - тя беше стартирана от американския президент Доналд Тръмп на 28 февруари, 2026 година с въздушен удар сутринта българско време около 8:00 часа, при който беше убит духовният и фактически лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Наследи го неговият син Моджтаба, но вече на няколко пъти в западни издания беше публикувана информация, която беше по същество повтаряна и от американския военен министър Пийт Хегсет, и от самия Тръмп, че Моджтаба Хаменей също е бил сериозно ранен при този удар - вероятно е инвалидизиран, може би загубил крак, както е и силно обезобразен. Моджтаба Хаменей все още не се е появявал публично, откакто зае поста на баща си.

Сега The Guardian обаче пише, че Техеран много умело печели войната на пропаганда срещу САЩ и Израел. Иранският режим използва млади творци, които заливат социалните медии с мемета, сарказъм и остри коментари за Доналд Тръмп - и това работи, защото повечето от тях се разпространяват светкавично и в голям мащаб.

Вместо традиционната пропаганда, Иран играе по правилата на интернет - бърза, иронична и лесно споделяема информация, без значение дали е вярна или не - което му позволява да доминира в онлайн разговорите и да оформя наративи далеч отвъд границите си, коментира британското издание.

На този фон, Тръмп обяви, че Иран се съгласил да нямат ядрени оръжия - такова потвърждение от страна на Техеран официално няма. Но пред журналисти Тръмп увери, че Иран се съгласил "да предаде ядрения прах", останал още след бомбардировката със стратегическите бомбардировач B-2 от лятото на 2025 година. Американският президент изрази увереност, че скоро щяло да се случи нещо "много бързо" като споразумение - Още: Тръмп: Иран се отказва от ядреното оръжие и ще ни предаде обогатения уран (ВИДЕО)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
