Ливърпул се дъни, но Слот е категоричен: Бъдещето изглежда обещаващо

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот застана пред медиите преди неделното градско дерби с Евертън. Мърсисайдци ще гостуват за първи път на новия стадион на „карамелите“ - „Хил Дикинсън Стейдиъм“, в неделя, 19 април от 16:00 часа българско време.

„Вече имаме много силен отбор“

„Ако сте гледали реванша с ПСЖ, бъдещето изглежда обещаващо. Успяхме да притежаваме повече топката, отправихме 21 удара, имахме по-високо xG срещу отбор, който е свикнал да доминира. Този отбор показа, че може да се съревновава с най-добрите в Европа. Победихме Атлетико Мадрид, Реал Мадрид и Арсенал у дома. Това подсказва, че вече имаме много силен отбор“, каза мениджърът на „червените“ на днешната си пресконференция.

Ливърпул загуби Уго Екитике до края на сезона, като се очаква нападателят да бъде готов за игра след най-малко шест месеца възстановяване от разкъсано ахилесово сухожилие във втория двубой с Пари Сен Жермен. Освен него, визитата на Евертън в неделя със сигурност пропуска и Джо Гомес.

