България в топ 4 на ЕС: Трайков разкри защо няма да останем без дизел и керосин

Няма опасност от недостиг на керосин и дизел. България е една от четирите страни в Европейския съюз, които произвеждат повече горива от всякакъв тип, отколкото има нужда за местния пазар. Това увери служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Той коментира и очакваното повишаване на цените на електроенергията за битовете потребители от 1 юли. "Държавата чрез енергийния регулатор има механизми да направи така, че цената да е поносима за клиентите", посочи той и обясни, че в момента цените за бита са нормални, защото в условията на либерализиран пазар, у нас действа механизъм, при който се гарантира фиксирана цена за домакинствата.

"Има разлика между тази цена и действителната пазарна цена и тази разлика се покрива от Националната електрическа компания", добави той.

Доставките на природен газ

Относно предоговарянето на договора с Азербайджан за доставка на природен газ, което се очаква да се случи през юли, Трайков смята, че поскъпването на петрола няма да се отрази на цената на природния газ по този договор до септември - декември.

"Петролната компонента в договора с Азербайджан за доставка на природен газ се изчислява в рамките на 6 до 9 месеца назад, така че има още време, докато се стигне до отразяването на значителното поскъпване. Цените на петрола се увеличиха рязко в началото на мрат, така че евентуално ще се усети през септември - декември", обясни служебният министър.

Той добави, че предвид големите разрушения на енергийната структура, които бяха нанесени в района на Персийския залив вследствие на войната в Иран, вероятно ще отнеме повече време да се върнат цените на нормални нива.