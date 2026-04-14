"Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата": Нов ТРЕЙЛЪР разкрива най-мрачната част от историята

Тази есен ще станем свидетели на смелостта, битката и жертвата, които промениха Игрите завинаги. На 20 ноември колоритният, но безжалостен свят на "Игрите на глада" отново се открива пред нас с "Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата" – дългоочакваното ново допълнение към една от най-обичаните и успешни филмови поредици на нашето време. Историята ни връща години преди бунта на Катнис Евърдийн, за да разкрие разтърсващата съдба на един от най-емблематичните герои – Хеймич Абърнати и Игрите, които променят всичко.

"Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата" ни отвежда в годината на 50-ите Юбилейни игри, когато страхът е по-силен от всякога, а Жътвата – два пъти по-безмилостна. В Окръг 12 младият Хеймич Абърнати мечтае само за тих живот и бъдеще с момичето, което обича, но жребият е предопределил друго. Откъснат от дома си заедно с още трима трибути, той скоро разбира, че Игрите тази година не са просто изпитание на сила и хитрост, а внимателно подготвен капан, в който оцеляването изглежда невъзможно. Но в Хеймич гори непотушим пламък и борбата му за правото на живот ще се разпространи далеч отвъд арената и завинаги ще бележи бъдещето на цял Панем.

Новият трейлър на "Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата" разкрива суровия тон и безкомпромисния размах на филма – от напрегнатите моменти преди началото на Игрите, през зрелищните и смъртоносни изпитания в арената, до зараждащото се неподчинение срещу системата. Впечатляващата визия, мащабните екшън сцени и емоционалната дълбочина загатват за най-интензивната и мрачна глава от поредицата досега – история за страх, смелост и цената на избора да се изправиш срещу съдбата.

Добре дошли на Игрите на глада!

Режисьор на "Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата" е Франсис Лорънс ("Константин", "Аз съм легенда", "Игрите на глада: Възпламеняване", "Игрите на глада: Сойка-присмехулка", "Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии"), сценарият е на Били Рей ("Игрите на глада", "Случаят "Ричард Джуъл") по романа на Сюзан Колинс. Продуценти са Нина Джейкъбсън и Брад Симпсън, а в ролите са Джоузеф Зада, Ел Фанинг, Макена Грейс, Бен Уонг, Рейф Файнс, Джеси Племънс, Кирън Кълкин, Глен Клоуз, Мая Хоук и др.

Премиерата на "Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата" - се очаква на 20 ноември 2026 г. в кината и IMAX.