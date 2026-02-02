Лайфстайл:

Ветеранът Джокович отново се възкачи в топ 3 на световния тенис

02 февруари 2026, 11:29 часа 539 прочитания 0 коментара
Сръбският тенисист Новак Джокович намери място в челната тройка на световната ранглиста на ATP след финала на Откритото първенство на Австралия, където загуби в четири сета срещу Карлос Алкарас. Джокович е рекордьор по титли на Australian Open, печелейки надпреварата цели 10 пъти. След финала той измести Александър Зверев, който заема четвъртото място в класацията. 22-годишният Алкарас пък се превърна в най-младия тенисист, спечелил титла от всички турнири от Големия шлем и запазва своето челно място в световната ранглиста, следван от италианеца Яник Синер.

Тазгодишното издание на турнира беше изпълнено с много неочаквани обрати. Двете полуфинални срещи при мъжете продължиха близо 10 часа, а този между Зверев и Алкарас се превърна в третия най-дълъг мач за турнира изобщо. Освен със зрелищни срещи Откритото първенство на Австралия беше изпълнено и с коментари покрай представянето на Новак Джокович – той премина през четвъртия кръг и четвъртфиналите с технически победи и без спечелен сет. Повдигнаха се въпросите дали 38- годишният тенисист ще успее да отговори на темпото на игра на младите тенисисти, които го очакваха на полуфиналите, но той опроверга това, побеждавайки световния номер две Яник Синер в пет сета.

Финалната среща беше наблюдавана от легендата на тениса Рафаел Надал, към когото се обърнаха и двамата финалисти в речите си по време на церемонията по награждаването. Този финал е само началото на светлата кариера на Алкарас, но потенциално последен за Джокович, който след мача каза следното:

"Стана силен турнир, но от самото начало знаех, че за да стигна до титлата, ще трябва да бия и Яник Синер, и Алкарас. Успях да надделея над единия поне, което е супер, защото направих една крачка повече от миналата година (когато отпадна четири пъти на полуфиналите на турнирите от Големия шлем)", заяви Джокович.

"Това е супер и е окуражаващо, но не е достатъчно за мен. Ще видим дали мога повече. Със сигурност ще го изисквам от себе си и ще се боря за още един шанс", каза още той.

Кристин Попова
Новак Джокович Australian Open Australian Open 2026
