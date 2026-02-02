Учени откриха коя е най-голямата скрита заплаха за океаните

Ново проучване предполага, че многократните подводни вулканични изригвания може да са унищожили живота в океаните. Многократните вулканични изригвания по дъната на древните океани може да са били ключов фактор за множество морски изчезвания през триаския период. До това заключение е стигнал международен екип от геолози след анализ на следи от океанска кора, запазени в тибетските планински вериги. Това съобщава Discovermagazine.com.

Учените са изследвали останките от мезозойските океани Мезо-Тетис и Нео-Тетис. Тези фрагменти позволяват да се проследят три основни вълни на подводен вулканизъм, възникнали между 250 и 200 милиона години. Анализът на циркони и титанити е идентифицирал ключови епизоди: преди 250-248 милиона години, преди 233-231 милиона години и преди 210-208 милиона години. Всеки от тях е свързан с образуването на голяма морска магмена провинция - обширно вулканично плато на океанското дъно.

Сравнявайки времето на вулканичните импулси с палеонтологични данни, изследователите открили, че поне четири морски измирания съвпадат с тези геоложки събития. Вулканите обаче не са унищожили директно морския живот – потоците от лава просто не са достигнали до големи площи от океанското дъно.

Основната опасност идва от газовете и химичните промени. Подводните изригвания отделят парникови газове, нарушаващи химичния състав на водата и стимулиращи масивен цъфтеж на водорасли. След разлагането им океаните бързо губеха кислород и условията ставаха токсични поради високите нива на сяра. Тази среда се оказа смъртоносна за много видове, особено за тези със заседнал начин на живот или чувствителни към химични промени.

Учените отбелязват, че повечето подводни вулканични плата са изчезнали поради тектонични процеси, така че много подобни събития може изобщо да не са оставили следа.

„Ако е така, тяхното влияние върху биологичната история на Земята може да е по-широко от разбираното в момента, простирайки се отвъд триаския период до други измирания, които нямат очевидна причина“, се казва в статията.

