Документалният филм за Иво Димчев "В Ада с Иво" с награда и двойна премиера

Документалният българо-американски филм "In Hell With Ivo" - "В Ада с Иво" - е портрет на българския хореограф, певец, композитор и куиър активист Иво Димчев. Режисиран е от Кристина Николова, която живее и работи в Ню Йорк, изпълнителен продуцент - номинираният за "Оскар" Дейвид Франс, продуцент от българска страна - Георги Николов.

В петък миналата седмица - 22 август 2025 г., филмът спечели Special Jury Award for Documentary - Специалната награда на журито за документален филм, в 31-то издание на кинофестивала в Сараево, най-престижният кинофестивал в региона. "В Ада с Иво" е в официалната селекция на общо 14 фестивала до момента, сред които кинофестивалите в Мюнхен, Белград и Ню Орлиънс.

Българската премиера на филма ще бъде с две прожекции в рамките на международния фестивал за документално кино SofiaDocumental - на 26 септември от 19 ч. в Дом на киното и на 30 септември от 20 ч. в кино "Одеон". Освен това, Кристина Николова ще участва в състезанието на фестивала за най-добра жена режисьор, което ще се проведе в партньорство с Българския фонд на жените.

За филма

"В Ада с Иво" разказва как артистът, композитор и певец Иво Димчев превръща личните и социалните предизвикателства в провокативни публични и интимни спектакли. Историята на филма проследява пътуванията на Иво по време на COVID пандемията, когато артистът - въпреки че е HIV-позитивен, изнася близо 400 безплатни, интимни концерта в домовете на хората в София, Ню Йорк и Лос Анжелис.

"За първи път срещнах Иво в едно арт пространство в София. Неговото безкомпромиснo присъствие беше електризиращо – блестящ и изключително провокативен. По време на пандемията, докато другите се оттеглиха, Иво започна да изнася концерти на живо в домовете на хората. Очарована от неговата свобода и доброта, се върнах в България по време на карантината и направих късометражен филм - "Corona Shoo Shoo", който събра над милион гледания онлайн. В продължение на четири години проследявах живота и изкуството на Иво. Неговата безстрашна креативност възроди моята собствена, преодолявайки страховете, които ме бяха отклонили от кино творчеството. Иво олицетворява безкомпромисното изкуство, носещо радост и изцеление във времена на криза, като ангел, който носи облекчение. Неговата история е за самотата на пътя на артиста, високата цена на почтеността и силата на изкуството да освобождава и свързва", споделя режисьорката на "В Ада с Иво" Кристина Николова.

Снимка: Artvent

Иво Димчев: "Колкото по-ограничена е средата, толкова по-вдъхновяваща е за мен. Когато се чувствам най-притиснат, неминуемо ми се откриват нови светове."

Двойната премиера в България на музикално-документалния филм "В Ада с Иво" е в рамките на SofiaDocumental:

26 септември в Дом на киното, билети: http://bit.ly/45PELYN

30 септември в кино Одеон, билети: на касата на киното

На 4 октомври в зала 1 на НДК от 20 ч. ще се проведе концерт-спектакълът на Иво Димчев "ОФ! 20", за който билети могат да бъдат закупени чрез Eventim, TicketBg и Grabo.