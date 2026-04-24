Двама души получават наградата за цялостно творчество на фестивала СБФД "Васил Гендов"

Тази година, за първи път, Наградата за цялостно творчество на фестивала СБФД "Васил Гендов" ще бъде връчена на двама бележити български филмови творци. Това са Кирил Дончев и Христо Илиев - Чарли. Наградите ще бъдат връчени на 3 май в рамките на официалната церемония по закриване на Националния фестивал на българското кино - Награди на СБФД "Васил Гендов".

Кирил Дончев е роден 1936 г. в Бургас. Работи като диригент на духов оркестър в Бургас (1959-62). От 1962 г. професионалната му реализация е свързана с театралната и филмовата музика. Той е сред най-изявените съвременни творци в жанра. Кирил Дончев е автор на музиката към повече от 240 театрални постановки и над 150 филма. Музиката му получава множество награди на международни и национални фестивали. Той е автор на музиката към филми като "Случаят Пенлеве", "Преброяване на дивите зайци", "Мъжки времена", "Вилна зона", "Лачените обувки на незнайния воин", "Дело 205/1913 П. К. Яворов", "Без драскотина", "А сега накъде?", "Йо-хо-хо", "Щурец в ухото", "Птици и хрътки", "Следователят и гората", "Прилив на нежност", "Сезонът на канарчетата", "Страх", "Каръци" и много други филми.

Христо Илиев – Чарли е роден е 1941 г. в София. Автор е на игрални, документални, научнопопулярни и анимационни филми, както и пиеси за куклен театър, разкази, приказки и фейлетони. Като сценарист и режисьор е автор на повече от 500 игрални, документални и анимационни филми. Носител е на над 50 национални и международни награди. В периода 1982 – 1996 г. е режисьор и сценарист на 75 десетминутни филми от кинохрониката "Мозайка". Христо Илиев е член на легендарното творческо трио заедно с Джеки Стоев и Джони Пенков. Автор на филми като "Броени дни", "Хляб и зрелища", "Спас и Нели", "Броени дни", "Само джаз", "Кратка автобиография", "Цимент", "Отец Иван и неговите деца", "Добро утро, капитане", "Духовете в старите къщи на София" и много други филми.

