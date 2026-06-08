Фестивалът за българско кино "Златна роза" търси своите филми: Ето как да кандидатствате

Фестивалът на българския игрален филм "Златна роза" започва приема на филми за своето 44-то издание, което ще се проведе от 17 до 24 септември 2026 г. във Варна. Тази година фестивалът преминава под знака на темата "Завръщания".

Миналото не стои зад теб. То те чака отпред. Завръщането не е движение назад, а нов поглед към това кои сме днес. Завръщане към корените – без идеализация. Към себе си – без страх. Към другия – с отворено сърце. Защото киното е дом за тези завръщания.

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В най-скоро време ще бъдат обявени и двете журита за пълнометражен и за късометражен филм, както и за сериали. Традиционно сред имената в журито присъстват утвърдени кинопрофесионалисти от България и чужбина, както и лауреати от предишни издания.

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2026 г., а заявки се приемат онлайн на www.zlatanaroza.bg.