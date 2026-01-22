Обявиха номинациите за наградите "Оскар", хорър постави рекорд с цели 16

Хорърът „Грешници" получи най-много номинации за наградите „Оскар", като се конкурира за отличията в 16 категории, предадоха осведомителните агенции. Продукцията постави рекорд, получавайки най-много номинации в историята на престижните отличия. Така филмът надмина досегашните рекордьори „Всичко за Ева“, „Титаник“ и „La La Land“, отличени с по 14 номинации. Тази година наградите ще бъдат раздадени за 98-и път на 15 март в театър „Долби“ в Лос Анджелис. Водещ на церемонията ще бъде Конан О'Брайън.

На второ място по брой номинации е „Битка след битка“ с 13. С по девет номинации са „Франкенщайн“, „Върховният Марти“ и „Сантиментална стойност“, докато „Хамнет“ получи осем.

Номинациите за наградите „Оскар", присъждани от американската Академия за кинематографично изкуство и наука, бяха оповестени от актьорите Даниел Брукс и Люис Пулман.

Още: Холивудска актриса не смята Оскарите за важни и необходими за успех

Повече за филма-рекордьор по номинации

Действието на „Грешници“ се развива в началото на 30-те години на XX век в американския Юг. Историята проследява братята близнаци Смоукстак, изиграни в двойна роля от Майкъл Б. Джордан, които се завръщат в родния си град в Мисисипи. Там те събират група музиканти и певци за една незабравима вечер, изпълнена с ритъм и танци. Но празненството скоро се превръща в кървав кошмар, когато ловци на вампири се опитват да нахлуят и да разрушат този празник на чернокожата култура, гордост и общност.

Филмът е по сценарий и режисура на Райън Куглър. До Майкъл Б. Джордан застават Хейли Стайнфелд, Майлс Кейтън, Джак О’Конъл, Унми Мосаку, Джейми Лоусън, Омар Милър и Делрой Линдо.

Номинираните по категории

Освен „Грешници" за наградата „Оскар" за най-добър филм номинираните са „Бугония", „F1: Филмът", „Франкенщайн", „Хамнет", „Върховният Марти", „Битка след битка", „Тайният агент", „Сантиментална стойност" и Train Dream.

С номинации за най-добър режисьор са Клои Чжао за „Хамнет", Пол Томас Андерсън за филма „Битка след битка", Райън Куглър за „Грешници", Йоахим Триер за „Сантиментална стойност" и Джош Сафди за „Върховният Марти".

Отличието за най-добър актьор ще си оспорват Тимъти Шаламе за „Върховният Марти“, Леонардо ди Каприо за „Битка след битка", Итън Хоук за „Синя луна", Майкъл Б. Джордан за "Грешници" и Вагнер Моура за „Тайният агент".

В категорията за най-добра актриса са номинирани са Джеси Бъкли за „Хамнет“, Роуз Бърн за If I Had Legs I’d Kick You, Кейт Хъдсън за Song Sung Blue, Ренате Рейнсве за „Сантиментална стойност" и Ема Стоун за „Бугония".

С номинации за най-добър актьор в поддържаща роля са Бенисио дел Торо за „Битка след битка", Джейкъб Елорди за „Франкенщайн", Делрой Линдо за „Грешници", Шон Пен за „Битка след битка" и Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност".

Носителката на приза за най-добра актриса в поддържаща роля ще бъде избрана измежду Ел Фанинг за „Сантиментална стойност", Инга Ибсдотер Лилеас за „Сантиментална стойност", Ейми Мадиган за „Оръжия“, Вунми Мосаку за „Грешници" и Теяна Тейлър за „Битка след битка".

„Синя луна", „Обикновен инцидент", „Върховният Марти", „Сантиментална стойност" и „Грешници" са с номинации за оригинален сценарий, а „Бугония", „Франкенщайн", „Хамнет", „Битка след битка" и Train Dreams - за адаптиран сценарий.

Още: Край на "Оскар"-ите по телевизията





Източник: БТА