На фона на притеснения от ИИ и без холивудски студиа: Откриха кинофестивала в Кан

Знаменитости от Деми Мур до звездата от "Властелинът на пръстените" Илайджа Ууд преминаха по червения килим на откриването на кинофестивала в Кан, където влиянието на изкуствения интелект и отсъствието на холивудските студиа се превърнаха в основни теми на разговор, предаде АФП.

Годишният кинофорум на Френската ривиера беше официално открит от ветерана на американското кино Джейн Фонда и китайската звезда Гон Ли по време на бляскава церемония, на която присъстваха актьорът от "Черната пантера" Айзък де Банколе и Джеймс Франко, известен с ролята си в "Спайдърмен".

Призивът на Джейн Фонда

Фонда, дългогодишен критик на американския президент Доналд Тръмп и активист за мир и права на жените, призова киноиндустрията да създава филми, които да бъдат "акт на съпротива".

"Разказваме истории... истории, които пораждат съпричастност към маргинализираните, истории, които ни позволяват да почувстваме различията, истории, които ни показват, че е възможно и друго бъдеще", заяви тя.

Почетна "Златна палма"

Почетната "Златна палма" Питър Джаксън получи от актьора Илайджа Ууд, който придоби световна слава с ролята на Фродо във "Властелинът на пръстените". Той отбелязва, че животът му е разделен между "преди и след" момента, когато е избран за Фродо Бегинс на 18-годишна възраст. "Ти показа на света нещо, което никога досега не беше виждал", обърна се Ууд към Джаксън.

Режисьорът, който е на 64 години, благодари за отличието и отбеляза, че ... наградата "Златна палма" е нещо, което никога не бих си представил, че ще спечеля". Той смята, че "аз не съм човек, който би получил "Златна палма".

Новозеландецът си припомни предишните си две участия в Кан. Първото – в края на 80-те години за дебютния филм "Лош вкус", продаден в около петдесет държави и поставил началото на кариерата на Джаксън. А второто – през 2001 г., за да покаже първите кадри от "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена" - момент, който постави началото на световната мания около трилогията, отбелязва АФП. "Тези пътувания до Кан бяха революционни за мен", каза той.

22 филма в битката за най-добър филм

Основната конкурсна програма на фестивала започва на 13 май, като 22 филма ще се борят за престижната "Златна палма" за най-добър филм. Миналата година отличието беше спечелено от иранската лента Това беше просто инцидент на режисьора Джафар Панахи.

Сред претендентите тази година има редица исторически драми, посветени на теми като авторитаризма и фашизма, както и нови продукции на утвърдени автори като испанеца Педро Алмодовар, японеца Хирокадзу Корееда и румънеца Кристиан Мунджиу.

Политически полемики

Както често се случва преди началото на фестивала, голяма част от дискусиите се изместиха извън киноекраните – от влиянието на изкуствения интелект върху работните места и отсъствието на Холивуд до недостатъчното присъствие на жени режисьори.

Ирландско-шотландският сценарист Пол Лавърти, член на деветчленното жури за "Златна палма", отправи критики към Холивуд по време на пресконференция часове преди откриването.

"Не е ли показателно, че Сюзън Сарандън, Хавиер Бардем и Марк Ръфало бяха поставени в черен списък заради позицията си срещу убийствата на жени и деца в Газа?", заяви Лавърти. "Срам за Холивуд и за хората, които правят това", добави той.

От години активисти настояват европейските фестивали да осъдят войната на Израел в Газа, довела до десетки хиляди жертви и опустошения в палестинската територия, но тези призиви досега срещат съпротива.

Срещу изкуствения интелект

Директорът на фестивала Тиери Фремо се обяви категорично срещу влиянието на изкуствения интелект върху киноиндустрията на фона на нарастващите опасения за загуба на работни места. "Сигурното е, че тук, в Кан, сме на страната на артистите, сценаристите и всички професионалисти – актьори и озвучители", каза той пред журналисти.

Въпреки това фестивалът обяви, че е подписал многогодишно спонсорско споразумение със социалната мрежа Meta, която инвестира сериозно в технологии с изкуствен интелект. Компанията на Марк Зукърбърг е в центъра на нарастващ спор около новия филм на носителя на "Оскар" Стивън Содърбърг, чиято премиера ще бъде в Кан. Содърбърг е използвал технология на Meta за генериране на видеообрази на покойния Джон Ленън и съпругата му Йоко Оно за документалния филм "Джон Ленън: Последното интервю".

Содърбърг е сред малкото големи холивудски режисьори, присъстващи тази година в Кан. Имена като Стивън Спилбърг и Кристофър Нолан, които организаторите се надяваха да привлекат, липсват в програмата.

Без Холивуд

Най-големият кинофестивал в света традиционно разчита на Холивуд, за да балансира авторското кино с продукции за масова публика. Тази година обаче нито едно голямо американско студио не избра да представи блокбастър нито в Кан, нито по-рано на Берлинския кинофестивал, което породи въпроси защо гиганти като Universal Pictures, Disney и Warner Bros. избягват европейските форуми.

"Наистина се надявам студиата да се върнат", каза Фремо, който обясни отсъствието им с проблеми в графиците и сътресения в индустрията.

Той подчерта, че американското кино все пак е добре представено в основния конкурс с филма Хартиен тигър на Джеймс Грей с участието на Адам Драйвър, както и с Мъжът, когото обичам на Айра Сакс с Рами Малек в главната роля.

Източник: БГНЕС