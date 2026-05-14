В София започва Седмица на китайското класическо кино

Седмица на китайското класическо кино започва днес, 14 май, информират от Българската национална филмотека и Китайския филмов архив. "Представяме на вашето внимание много атрактивна и любопитна селекция от емблематични китайски филми (1922–1992). Тя показва развитието на китайското кино през различни епохи - от нямото кино до модерните интерпретации на социални и исторически теми. Филмите разкриват богатството на визуалния стил, културните традиции и дълбоката човешка чувствителност, характерни за китайската кинематография", коментират организаторите.

По думите им всички филми са реставрирани в 4К от Китайския филмов архив. Голяма част от тях ще бъдат показани за първи път на голям екран у нас. Филмотечното кино "Одеон" е домакин на събитието до 20 май.

Кои са филмите?

Официално откриване е с "Червено сорго" (1987, реж. Джан Имоу) с участието на Гун Ли, Дзян Уън, Дун Кун, Чън Джъган. Филмът разгръща сложната и страстна история между младата Дзиу-ар, омъжена по принуда за възрастен собственик на малка дестиларна за каолян (ракия от сорго), и носача Ю Джан-ао. Връзката им се развива на фона на бурни исторически събития в Китай от края на 30-те години на ХХ век и японската окупация. Лентата е екранизация по едноименния роман на нобеловия лауреат Мо Йен, познат на българската публика и покрай посещението си в България през 2014 г. С дебютния си филм режисьорът Джан Имоу се утвърждава като един от знаковите автори на Петото поколение, които извеждат китайското кино на световно ниво. Филмът е с множество награди, но едно от най-ярките му международни признания е "Златна мечка" от Берлин.

На 15 май е прожекцията на "Продавачът на плодове" (1922, реж. Джан Шъчуан) и "Богинята" (1934, реж. У Юнган), на 16 май – "Принцеса Желязно ветрило" (1941, реж. Уан Лаймин / Уан Гучан), 17 май – "Ранна пролет" (1963, реж. Сие Тиели), 18 май – "Случаят с Черния топ" (1985, реж. Хуан Дзиенсин), 19 май – "Конекрадецът" (1986, реж. Тиен Джуанджуан) и 20 май – "Кървава сутрин" (1990, реж. Ли Шаохун).

Всички филми ще бъдат представени на живо от проф. д-р Андроника Мàртонова. Тя е киновед специалист в азиатското кино от Института за изследване на изкуствата към БАН и главен консултант на събитието, съобщава БТА.