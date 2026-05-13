Хубавата Елена в "Одисея": Кристофър Нолан официално потвърди актрисата (СНИМКИ)

Лупита Нионг'о ще изиграе две ключови роли в предстоящия филм "Одисея" на Кристофър Нолан. Актрисата ще се превъплъти в Елена от Троя — легендарната красавица, омъжена за Менелай, която според мита става причина за Троянската война, след като е отведена от троянски принц. Нионг'о ще изиграе и сестрата на Елена — Клитемнестра, съпруга на Агамемнон.

Новината беше потвърдена в профил на Нолан за списание "Time", където режисьорът разкри и необичайния си подход към боговете от Олимп. Вместо да ги представя чрез конкретни персонажи на екрана, той избира тяхното присъствие да се усеща чрез природните сили и вярванията на героите.

"Започнах да се интересувам повече от идеята, че за хората от онова време доказателства за съществуването на боговете е имало навсякъде", казва Нолан. "Прекрасното в киното, и особено в IMAX, е, че можеш да потопиш публиката напълно в атмосферата — да я накараш да почувства бурите, разбуненото море, силните ветрове. Искаш зрителите да са на лодката заедно с героите, да се страхуват от океана и от гнева на Посейдон така, както го правят самите персонажи. За мен това е много по-въздействащо от който и да е конкретен образ (на бог)".

Актьорски състав

Филмът ще бъде първата продукция, заснета изцяло в IMAX формат, а в ролята на Одисей влиза Мат Деймън. Сред останалите големи имена са Ан Хатауей като Пенелопа, Том Холанд като Телемах, Шарлийз Терон като Калипсо, Робърт Патинсън като Антиной и Зендая като богинята Атина.

Нолан коментира и нестандартния избор да включи Travis Scott в ролята на бард. Според режисьора това е символична връзка между древната устна поезия и съвременната рап култура. "Избрах него, защото исках да направя препратка към идеята, че тази история е предавана чрез устна поезия, което е аналогично на рапа", обяснява Нолан.

В актьорския състав участват още Джон Бърнтал като Менелай, Джон Легуизамо като Евмей, Химеш Пател като Еврилох, Миа Гот като Меланто, Джими Гонзалес като Цефей и Уил Юн Лий в неразкрита роля.

Очаква се "Одисея" да тръгне по кината на 17 юли и вече е сред най-обсъжданите филмови заглавия на годината.

Източник: The Hollywood Reporter