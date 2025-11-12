Илияна Лазарова влиза в образа на журналистка във филма "В очакване на Ал Бано"

Актрисата Илияна Лазарова влиза в ролята на журналистка в поредния филм на режисьора Илия Костов – "В очакване на Ал Бано". Част от снимките на новата продукция се осъществиха сред красивата природа на язовир "Жребчево", а предстоят снимачни дни и в София. В абсурдната трагикомедия актрисата е в образа на съпругата на филмов продуцент, която през цялото време снима компромати. Лентата разказва за снимачен екип, заседнал край мистериозен язовир в очакване на финансиране. Манипулации, комични ситуации, конфликтни и провинциални амбиции се преплитат в един филм, който отразява родната ни действителност с хумор и ирония.

Снимка: ПР агенция IGM

Илия Костов по неповторим начин ще разкрие някои от основните характеристики на съвременния ни сънародник. Режисьорът вече пета година очаква този филм, след като преминава през куп административни и съдебни пречки преди да стигне до реализацията му.

На екрана Илияна Лазарова си партнира с актьора Даниел Владимиров, познат на зрителите от участието си в тв сериал "Фамилията", който влиза в кожата на неин съпруг. "Удоволствие е да работя с Даниел и целия екип на продукцията, а колегите са изключително отдадени по време на снимките. Атмосферата, енергията и професионализмът на всички ми носят истинско удоволствие. "В очакване на Ал Бано" е съвременен прочит за едно общество, което не знае посоката, но се надява отнякъде да дойде спасението без труд и жертви", споделя актрисата за участието си в новия филм. В останалите роли ще се превъплътят актьорите Аня Пенчева, Милена Маркова-Маца, Невена Бозукова-Неве, Добромир Манев, Робърт Янакиев, Румен Угрински, Велизар Величков-Визо, Руслан Мъйнов и дългогодишният водещ в БНТ Емил Розов.

Снимка: ПР агенция IGM

"Ал Бано е известният италиански певец, който всички познават. Но тук препратката е към култовата пиеса на Самюуъл Бекет "В очакване на Годо". Състояния, от които нацията ни нито желае, нито може да излезе. Нещото, което всички очакват, но то не идва и което е много специфично и характерно за нашия народ. С една дума неволята, която трябва да дойде и всеки сам да може да се спаси чрез нея. Ние все очакваме нещо и някой. Цялото ни общество е като заразено от този синдром. Мисля, че във всеки един филм трябва да има някакъв социален и обществен знак, не толкова стремеж към червения килим и фестивалите, а всеки филм да носи знака на нацията и проблемите, независимо от жанра. И тъй като това е сатира, според мен по-лесно ще достигне като послание към публиката", споделя режисьорът Илия Костов, който вече 40 години твори в този жанр.

Ако снимките завършат по план, "В очакване на Ал Бано" ще има своята премиера през пролетта на 2026 година.

Снимка: ПР агенция IGM

Актрисата Илияна Лазарова продължава и с участието си в няколко хитови театрални представления, а този сезон зрителите могат да я гледат в "Сватба със закъснител" от Робин Хоудън, режисьор Николай Гундеров, "Градски легенди" от Алексей Клас, режисьор Богдан Петканин и "Не те познавам вече" от Алдо де Бенедети, режисьор Робърт Янакиев. И трите представления се играят на сцената в "Театро отсам канала" в София, както и на театралните сцени в цялата страна.

Лазарова е завършила театрален и филмов институт "Лий Страсбърг" в Ню Йорк. Участвала е в сериалите "Стъклен дом", "Седем часа разлика" и в двата сезона на "Връзки". Играе главна роля в американската продукция "Вампирска нация". Във филма участва актьорът Нийл Джаксън – един от враговете на Джеймс Бонд в лентата "Спектър на утехата". Неин партньор е Андрю Лий Потс от американския фантастичен сериал "Първично".

Илияна Лазарова има редица роли в постановки на театъра на "Лий Страсбърг" в Ню Йорк, а също и на българска сцена. От септември 2013 година до днес е част от трупата на ДКТ "Константин Величков" – Пазарджик. Преди няколко години Илияна продуцира в Народния театър "Иван Вазов" представлението по пиесата "В съседната стая или пиеса за вибратора" на Сара Раул, номинирана и получила наградата "Пулицър".