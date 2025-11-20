"Игрите на глада: Изгревът на жътвата": Нов филм от поредицата излиза на екран през 2026 г. (ВИДЕО)

Изненадващо за стотици хиляди и дори милиони почитатели по целия свят компанията "Lionsgate" анонсира премиерата на шестия филм от поредицата "Игрите на глада" на 20 ноември, а премиерата на лентата ще бъде отново на 20 ноември, но през 2026 г.

"Игрите на глада: Изгрев на жътвата" е базиран на едноименната книга от 2025 г. на Сюзан Колинс и се развива 24 години преди първия филм. Тя проследява историята на младия Хеймич Абърнати (Джоузеф Зада), който е избран да участва в 50-те Игри на глада. Тъй като Игрите са вторият "Quarter Quell", който се провежда на всеки 25 години, всеки окръг на държавата Панем трябва да плати двойно повече данъци на столицата. Именно затова сега 48 деца ще се борят до смърт, за да спечелят "Игрите на глада".

Предисторията е режисирана от Франсис Лорънс и разказва историята на произхода на Хеймич Абърнати, който е изигран от Уди Харелсън в предишните филми с участието на Дженифър Лорънс. Тук, звездата от "We Were Liars" - 20-годишния Джоузеф Зада играе младия Хеймич, който е избран да участва в 50-те игри.

Кои са звездите?

Звездният актьорски състав включва Уитни Пийк, Макена Грейс, Джеси Племънс, Келвин Харисън-младши, Мая Хоук, Лили Тейлър, Бен Уанг, Едвин Райдинг, Ел Фанинг, Киърън Кълкин, Глен Клоуз, Били Портър и Айрис Апатоу. Ралф Файнс поема ролята на президент Сноу.

"Изгрев на жътвата" също включва Ел Фанинг в ролята на по-младата версия на Ефи Тринкет, която първоначално е изиграна от Елизабет Банкс. Ралф Файнс играе президента Кориолан Сноу, който преди това е бил изигран от Доналд Съдърланд в оригиналните филми и Том Блайт в предисторията "Баладата за пойни птици и змии". Киърън Кълкин ще играе Цезар Фликерман, телевизионния водещ на Игрите на глада, изигран от Стенли Тучи в оригиналните филми. Джеси Племънс ще играе по-млада версия на Плутарх Хевънсби, изигран от Филип Сеймур Хофман във филмите "Сойка-присмехулка". Келвин Харисън-младши, Глен Клоуз, Мая Хоук, Макена Грейс, Били Портър, Уитни Пийк, Бен Уанг, Моли Маккан и Айона Бел също са сред актьорския състав.

Още: Тайланд арестува хора, използващи поздрав от "Игрите на глада"

"Изгрев на жътвата" е режисиран от Франсис Лорънс, със сценария на Били Рей. Брад Симпсън и Нина Джейкъбсън се завръщат като продуценти на филма.

Обичаната поредица

Това ще бъде шестият филм от серията "Игрите на глада", всеки базиран на книги на Колинс. Лорънс дебютира като Катнис Евърдийн в първия филм, излязъл през 2012 г. "Възпламеняване" излезе през 2013 г., а след това е и "Сойка-присмехулка" в две части, съответно през 2014 и 2015 г. По-късно през 2023 г. излезе предисторията "Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии", с участието на Рейчъл Зеглър и Том Блайт.