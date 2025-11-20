Защо Тодор Коцев спи на палатка преди снимките на филма "Made in EU"?

От този петък, 21-и ноември, най-новият филм на Стефан Командарев - "Made in EU", тръгва по кината в цялата страна. "Специално искам да благодаря на едни прекрасни хора, които ни позволиха да снимаме в техните фабрики в Хасково, Рудозем и Мадан. Без тях нямаше да имаме филм", сподели от сцената на зала 1 на НДК Командарев, по време на откриването на "Киномания".

За ролята на Мишо (Тодор Коцев), синът на Ива (Гергана Плетньова), се провеждат най-големите кастинги, защото връзката между майката и сина е от ключова значение за "Made in EU". Тодор Коцев, който е завършил актьорско майсторство в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. д-р Ивайло Христов, печели ролята.

Защо Тодор Коцев спи на палатка?

Няколко месеца преди началото на снимките, Тодор Коцев заминава сам за Рудозем и прекарва дни по улиците на града. Младият актьор иска да влезе по-дълбоко в ролята, "усещайки" хората и града, в които се развива историята на филма. Спи на палатка. "Целият екип бяхме изненадани от това решение на Тодор, защото не беше казал на никого. Именно подобна професионална отдаденост отличава добрите актьори, които искат да изпълнят автентично ролята си и именно това ще видят зрителите в изпълнението, както на Тодор, така и на останалите ни актьори във филма", разказва Стефан Командарев.

"Made in EU" разказва за шивачка в малък град и нейния син. Шивачката Ива е обвинена, че е причината за избухване на пандемия в малкия град и се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Филмът е заснет в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

