Съпътстващи срещи и събития в програмата на Синелибри 2026

По традиция филмовата програма на 12-ия Международен кино-литературен фестивал Синелибри ще бъде съпроводена с десетки вълнуващи срещи и специални събития. Тази есен те са изключително разнолики, предвиждат гостуване на световноизвестни артисти, но също и на много изгряващи таланти, и обещават да удовлетворят и най-взискателния вкус.

Още на 16 октомври от 19:30 ч. в кино "Влайкова" ще се състои галавечер на Португалия с премиерна за България прожекция на "Ембарго" (2010). Жанрово неопределим, филмът на режисьора Антонио Ферейра е адаптация по разказ на големия португалски писател и Нобелов лауреат Жозе Сарамаго. В рамките на събитието ще се обсъди монументалното творчество на автора на "Слепота", чиито разтърсващи алегории, заредени с фантазия, хумор и дълбоко състрадание към човека и неговата уязвимост, са актуални и днес. Събитието се осъществява със съдействието на Институт "Камойш" – София.

На 18 октомври Синелибри кани зрялата публика в кино "Влайкова" за специална прожекция на "Метрополис" – авангардният научнофантастичен шедьовър на Фриц Ланг. Поводът е 50-годишнината от смъртта на един от най-великите режисьори в историята на киното и създател на "Нибелунгите" и "Метрополис" (1927). Британският филмов институт го определя като "Господар на мрака" заради приноса му към германския експресионизъм и ранния филм ноар. В "Метрополис" Ланг изгражда антиутопична футуристична визия на град, разделен между богатия елит и работническата маса, проблематизирайки социалното неравенство, двоякото влияние на технологиите и конфликта между умствения и физическия труд. Прожекцията ще бъде последвана от разговор за това знаково произведение, чиято принадлежност към съкровищницата на световното киноизкуство е неоспорима.

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На 18 октомври от 19:00 ч. в РЦСИ "Топлоцентрала" киното и виното ще се срещнат чрез една история за истината, фалша и силата на митовете. Става дума за духовитата комедийна драма "Героят от гара "Фридрихщрасе", която разказва измислена, но психологически правдива и "зрелищна" история, адаптация по роман на Максим Лео. Собственикът на западаща видеотека Михаел Хартунг неволно бива провъзгласен от медиите за фалшив герой и стратег на най-голямото масово бягство от ГДР. Целта е да бъде отбелязана подобаващо 30-ата годишнина от падането на Берлинската стена. Това е последният филм на известния германски режисьор Волфганг Бекер, посмъртно удостоен с наградата за режисура "Ернст Любич".

На 18 октомври франкофоните и ценителите на театъра имат още една възможност за качествено развлечение. Френският режисьор и сценарист Мишел Льоклер ще представи на живо в София своя филм "Молиер, Сирано и младият крал" от 20:00 ч. в Дома на киното. Льоклер е известен с умението да вплита в комедията социални и политически теми. Късометражният му филм "Le Poteau rose" печели признание на фестивала в Клермон-Феран през 2002 г. Вероятно най-известният му пълнометражен филм е "Имената на любовта" (2010), политическа романтична комедия, която печели награда "Сезар" за най-добър оригинален сценарий през 2011 г. Последният му филм е интелигентната историческа комедия "Молиер, Сирано и младият крал" (2026).

Един от най-награждаваните филми на годината, копродукция на Испания и Франция, ще има своята официална премиера в рамките на Синелибри на 19 октомври от 19:00 ч. в кино "Люмиер". Драматичният епос "Черното топче" на Хавиер Амброси и Хавиер Калво пристига у нас, след като беше удостоен с награда за режисура от фестивала в Кан и наградите на публиката от фестивалите в Торонто, Сан Себастиан, Сидни. Вдъхновен от незавършена творба на Федерико Гарсия Лорка и пиесата "Тъмният камък" на Алберто Конехеро, филмът преплита три епохи, три истории и житейски съдби, белязани от любов, страх, насилие и екзистенциален копнеж за свобода. Преди прожекцията ще се насладим на кратък рецитал с избрани творби на Лорка, елегантно съпроводен от музика на тромпетиста Валентин Атанасов. Събитието се провежда със сътрудничеството на посолството на Кралство Испания. Билетите за 19 октомври са вече изчерпани, но зрителите могат да се възползват от предстоящите прожекции на филма.

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На 19 октомври от 19:00 ч. в кино "Одеон", в рамките на празнично събитие на Белгия, ще бъде представен психологическият трилър "Прах", номиниран за "Златна мечка" на Берлинале 2026. Историята се уповава на реален корпоративен скандал, разтърсил Белгия в края на 90-те години на миналия век, в разгара на местния технологичен балон. След прожекцията зрителите ще могат да се включат в разговор с режисьорката Анке Блонде чрез видеовръзка. Събитието се провежда с подкрепата на Посолството на Белгия.

На 20 октомври от 18:00 ч. в кино "Одеон" ще бъде излъчена премиерно младежката драма "Ида пееше толкова зле, че дори мъртвите ѝ пригласяха" в рамките на галавечер на Словения. Филмът е отличен с наградата на журито на МФФ в Торино, награда FIPRESCI на фестивала в Любляна и наградата на Екуменическото жури в Котбус. Специален гост ще бъде Естер Ивакич, една от изгряващите звезди на словенската кинематография. Събитието се осъществява със съдействието на Посолството на Словения.

Организаторите са се погрижили и за най-малките зрители. На 17-18 октомври е предвидено честване на 100-годишнината от рождението на Рьоне Госини с "Уикенд за деца, посветен на "Малкият Никола". На 17 октомври от 17:00 ч. на сцена "Централни хали" децата могат да гледат анимационния филм "Малкият Никола: Какво чакаме, за да бъдем щастливи?", който разказва трогателната история на карикатуриста Жан-Жак Семпе и неговия приятел и съмишленик Рьоне Госини. А на 18 октомври от 11:00 ч., отново на сцена "Централни хали", ще се играе кукленото представление "Малкият Никола: Снимка на класа", предназначено за деца от 3 до 12 г. Входът за спектакъла е свободен!

Билети за всички прожекции и киносъбития в София се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн.

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