Стивън Спилбърг ще ръководи филм от една от най-известните филмови поредици

Стивън Спилбърг ще ръководи всички креативни аспекти на предстоящия игрален филм от поредицата "Трансформърс", съобщи "Deadline", позовавайки се на източници от студиото Paramount. Според информацията, 79-годишният легендарен режисьор, който е изпълнителен продуцент на всички игрални филми в поредицата, е привлечен да ръководи осмата част от франчайза. Изданието съобщава също, че Спилбърг ще работи в тясно сътрудничество с дългогодишния продуцент Лоренцо ди Бонавентура. Сценарият е написан от Джейсън Фукс и е ситуиран в съвремието. В ранни преговори да се завърне е и режисьорът Майкъл Бей.

Все още не са взети решения относно актьорския състав, макар че не се очаква Шайа ЛаБъф да се върне в ролята на Сам Уитуики. Новият филм ще отбележи и първата част, в която Питър Кълън няма да озвучава Оптимус Прайм, след като актьорът почина от сърдечен арест през август на 85-годишна възраст.

Майкъл Бей, снимка: Getty Images

Въпреки че Майкъл Бей се оттегли от режисирането на филма "Fast and Loose" поради творчески различия с Уил Смит, той няма да си почива, защото е в преговори с Paramount за новия филм за "Трансформърс" и работи по адаптацията на видеоиграта "OutRun" със Сидни Суини. Бей също е готов да си сътрудничи със Синтия Ериво по филма "Saturation Point", адаптация на научнофантастичния роман на Адриан Чайковски за Universal Pictures, предава БГНЕС.

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