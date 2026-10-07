Филмаутор с призив за незабавно формиране на Национален съвет за кино: Какви филми искаме да произвежда България?

Организацията за колективно управление на авторски права и сродни права върху аудиовизуални произведения - Филмаутор, се обърна към министъра на културата Евтим Милошев с публикация във Facebook с призив за незабавно започване на процедура по формиране на Национален съвет за кино и реалното му участие в обсъждането на правилата и политиките за сектора.

Публикацията е породена от събитията около отминалото издание на фестивала за българско кино "Златна роза" и избора на българското предложение за номинация за "Оскар" за международен филм - копродукцията "Мечтаното приключние" на режисьора Валекс Гризебах. "Какво кино искаме да произвежда България?", питат от Филмаутор, като уточняват, че правилата за фестивала трябва да са "ясни, леснодостъпни и известни" в началото на състезанието, а не след края му.

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"Кой и как приема правилата за провеждане на "Златна роза"? Кой има право да ги променя? Ако статутът на фестивала е променян за 2026 г. – кога е станало това, кой го е решил и след какъв професионален дебат? Защо на сайта на ИА НФЦ не е публикуван статутът, приложим за 2025 г.? Същото важи и за журито. Кой го избира? По какви критерии? Как се определя кой състав кои филми гледа и оценява? По какви процедури работи?", питат от Филмаутор и добавят: "Какво наричаме български филм - ние добре познаваме дефиницията в Закона за филмовата индустрия. Въпросът е какво се разбира под български филм за целите на провеждане на национален фестивал, с традиции и история? Когато една държава избира да я представлява даден филм пред света, тя не изпраща само продукт, покрил административни критерии. Тя показва и как вижда себе си."

От Филмаутор изрично уточняват, че не са против копродукциите, но че има разлика между филм с българско участие и филм, който представлява българското кино.

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В публикацията се посочват и идентични проблеми при системата за публично финансиране в сектора. "Фестивалните награди носят служебно предимство за следващ проект. Следващият проект носи нова награда и ново предимство. Системата не спира да казва: "За да получиш шанс, първо трябва да си получил шанс". И тук въпросът не е да отнемем предимството на успешните автори, а да не се превръща успехът на едни в постоянно изместване на други. Защото чакането е един от най-големите проблеми на системата.", се посочва в текста.

"Очакваме да бъдат предприети и спешни действия за приемане на дискутираните с години промени в Правилника за прилагане за закона за филмовата индустрия и респективно в самия закон, за да бъдат установени правила и прозрачност в отношенията, които да гарантират устойчивост и надяваме се, развитие на националното филмово изкуство.", завършва публикацията.