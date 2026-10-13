Дани Бойл "вкара" Маргарет Тачър във филма "Мастило" с помощта на изкуствен интелект

Британският режисьор Дани Бойл защити използването на генеративен изкуствен интелект в най-новия си филм "Мастило" и каза, че би прибегнал отново до технологията въпреки критиките, съобщава изданието "Screen Daily". На Лондонския филмов фестивал на Британския филмов институт (BFI), където "Мастило" бе показан премиерно на 12 октомври, Бойл обясни, че изкуственият интелект е използван в "много ограничена степен" - за кратки сцени с мишки и за замяна на лицето на актьор с това на бившия британски премиер Маргарет Тачър.

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Решението предизвика критики в интернет, а по време на няколко дискусии на фестивала на режисьора му бяха задавани въпроси за използването на изкуствен интелект. "Когато става дума за животни, изборът е очевиден. Преди съм използвал истински животни във филми и това е много стресиращо за тях, независимо какво ви казват дресьорите", заяви Бойл, който беше критикуван за използването на живи шимпанзета във филма си от 2002 г. "28 дни по-късно".

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Режисьорът посочи, че изкуственият интелект на практика вече е част от създаването на визуални ефекти, но подчерта, че не би го използвал за заместване на актьори, освен при много конкретна необходимост. "Това е инструмент, който може да се използва, стига да се прави по подходящ и етичен начин, без да лишава никого от работа и с необходимото уважение към възможностите му", каза той.

Бойл призна и рисковете, свързани с бързото развитие на технологията, като предупреди, че законодателните и регулаторните органи може да не успеят да поддържат темпото. "Не съм сигурен, че нашите законодателни или консултативни органи могат да смогнат. Не мисля, че хората, които разработват тази технология, наистина знаят какво правят. Затова трябва да бъдем много внимателни", каза режисьорът.

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Основан на действителни събития, "Мастило" разказва историята на британския журналист Лари Ламб, който в края на 60-те години преобразява таблоидната журналистика като главен редактор на вестник "The Sun" под ръководството на собственика му, медийния магнат Рупърт Мърдок. В главните роли са Джак О’Конъл, Гай Пиърс и Клер Фой. Именно с филма "Мастило" ще бъде открит и тазгодишният фестивал Синелибри на 15 октомври в зала 1 на НДК.