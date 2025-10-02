Мистериозна ролята: Мария Бакалова ще участва в трилъра "Double Blind" на Джон Хайъмс

Номинираната за "Оскар" Мария Бакалова и Джорджина Кембъл ще участват заедно с ЛаКийт Станфийлд в "Double Blind', нов независим трилър на режисьора Джон Хайъмс ("Alone"), съобщават източници на "Deadline". Въпреки че все още не е потвърдено, се съобщава, че филмът разказва за учен, който разработва лек за деменция и започва да "губи време", наблюдавайки как ежедневието му излиза извън контрол.
Maria Bakalova & Georgina Campbell Join LaKeith Stanfield, Zavior Phillips In John Hyams Thriller 'Double Blind' https://t.co/JJbawobrmF— Deadline (@DEADLINE) September 30, 2025
Това, което започва като няколко изгубени минути, бързо се превръща в изгубени часове и изгубени дни. Когато излиза от поредния си припадък и вижда, че има дете, което не е имал преди, и разкошен дом, който не разпознава, започва надпревара с времето, за да събере парчетата от пъзела, преди да загуби всичко.
Още: Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в "България Amore Mio” (ВИДЕО)
Детайлите за героите са в тайна. Дейвид Липър от Latigo Films е продуцент заедно с Том Бътърфийлд от Culmination Productions и Ричард Рийд от BuzzFeed.
Ролите на Бакалова
През последната година Бакалова игра ролята на Ивана Тръмп, партнирайки на Себастиан Стан и Джереми Стронг, в нашумелия филм от Кан „Стажантът“ на Али Абаси. Тя също така участва и продуцира независимия филм „Триумф“ на Петър Валчанов и Кристина Грозева, който беше официалният кандидат на България за „Оскар“ за най-добър международен игрален филм през изминалия сезон.
Снимка: София Филм Фест
Още: Любимият комик Джим Кери с почетен "Сезар" за цялостна кариера
Следващата й роля е редом с Райън Рейнолдс и Кенет Брана във филма „Mayday“ на Apple, режисиран от Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдщайн. Тя е представлявана от CAA, Insight Management, Brookside Artist Management и Yorn, Levine, Barnes, Krintzman.
Източник: БГНЕС