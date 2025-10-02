НАТО притиска Гърция да продаде изтребители "Мираж" на Украйна

Съюзници и партньори на Гърция в НАТО са подновили натиска върху Атина да продаде чрез посредници изтребители „Мираж“ на Украйна, пише гръцкият ежедневник „Катимерини“. По-конкретно според публикацията подобно искане отправят преди всичко САЩ и Франция, както и съюзници от източния фланг на НАТО.

Ако Гърция се съгласи да продаде част от общо 24-те си изтребителя „Мираж 2000-5“, в ролята на посредници могат да влязат САЩ, Франция или Германия, а център на такива сделки е Чехия. Готовност да изиграе ролята на посредник е изразила и Естония.

Позицията на Гърция към подобна сделка обаче е негативна, защото страната иска да избегне възможността високотехнологично въоръжение от нейния арсенал да бъде насочено срещу Русия, пише „Катимерини“.

Гърция се опитва да сключи сделка с Франция

От друга страна Атина се интересува от възможността да придобие от Франция още 6-12 по-модерни самолета „Рафал“ и е обсъждала с френската страна намаляване на цената им в случай на препродажба на по-старите „Мираж“. Засега опитите да продаде „Мираж“-ите са ударили на камък. Разговорите с Индия за такава препродажба не са дали резултат, както и контактите със страни от Балканите.

Въпреки нежеланието си да продаде на Украйна високотехнологични оръжия, Гърция продължава да доставя остаряло въоръжение като например 60 самоходни 203-мм гаубици M-110, които са в арсенала ѝ от 60-те години на миналия век. Гаубиците ще бъдат доставени на Чехия, която в замяна ще достави нови снаряди 155 мм с обсег от 40 км, както и резервни части за бойни машини с източен произход, които са на въоръжение в Гърция.

И друг натиск

Вестникът пише още, че върху Гърция се оказва натиск, предимно от Вашингтон, да закупи оръжия за Украйна по инициативата PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - "Списък с първостепенните нужди на Украйна“). До момента в инициативата участват предимно балтийски и скандинавски страни.

Гърция е подложена и на друг натиск, този път в рамките на ЕС, а именно да се съгласи на включването на Турция в европейския кредитен механизъм за отбраната SAFE. Целта на страните, които настояват за това, е не толкова да постигнат практически резултати, доколкото Анкара развива вече двустранно сътрудничество със страни от ЕС, а по-скоро да я сближи с Брюксел. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обаче многократно е подчертавал, че Гърция няма да се съгласи Турция да бъде включена в SAFE, докато не се откаже от заплахата с война в случай, че Атина реши да разшири териториалните си води в Егейско море.