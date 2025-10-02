Росен Желязков: Има задържан българин във флотилията за Газа, предупредили сме Израел (ВИДЕО)

Има българин във флотилията с хуманитарна помощ за Газа. Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Това заяви премиерът Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул в Тел Авив посети Васил Димитров, допълни Желязков.

Васил Димитров е сред задържаните от израелската армия активисти от флотилията. "Същият, по наша информация, заедно с граждани на редица други държави, е сред задържаните в рамките на проведената израелска операция", съобщават от МВнР, цитирани от БНТ.

Отвлечен съм

Самият Васил Димитров потвърди в свое видео, разпространено от бТВ, че е отвлечен от израелските власти:

„Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео - съм отвлечен от израелските окупационни сили и съм държан против волята си. Кажето на моето правителство да спре със съпричастието си към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа", заявява още Димитров в своето обръщение.

Министерство на външните работи следи движението на флотилията „Сумуд“ от началото на нейната мисия, изтъкна премиерът Желязков. Министър-председателят припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва, че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците.

Към момента задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското пристанище "Ашдод". Местните власти са осигурили възможност за медицински грижи при необходимост.

Искаме достъп до нашия гражданин

Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, както и гарантиране спазването на неговите права. Посолството остава в контакт с компетентните власти, следи развитието на случая и ще информира своевременно за всяка нова информация.

Тази нощ от международната флотилия "Глоубъл Сумуд" с хуманитарни помощи за ивицата Газа съобщиха, че израелски военнослужещи незаконно са засекли и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър", предаде Ройтерс. За инцидента съобщиха и израелските власти.

Реакции на недоволство

Блокирането на плавателни съдове от международната хуманитарна флотилия за Газа „Глоубъл Сумуд“ снощи от израелските военноморски сили породи незабавна реакция в Италия, тъй като на борда им има и италиански граждани, обобщават АНСА и „Кориере дела сера“.

Хиляди привърженици на палестинската кауза и поддръжници на флотилията излязоха по улиците на големи италиански градове, за да протестират.

Протести имаше в Рим, Неапол, Болоня, Торино, Генуа, Милано, Бреша, Флоренция и др. В Неапол протестиращите блокираха и железопътния трафик на централната гара.

В Милано протестиращите се събраха на площада пред театъра "Ла Скала", за да се насочат после към гара "Кадорна". В Генуа протестиращите превзеха зоната на пристанището. На места се стигна до напрежение и сблъсъци с полицията.

Министерството на външните работи на Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия „Сумуд“, която пътуваше за Газа, и ги определи като „терористичен акт“ в нарушение на международното право, съобщи „Тюркийе тудей“.

Анкара обяви, че координира с други страни усилията си за незабавно освобождаване на задържаните активисти.

