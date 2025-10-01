Филмови акценти на "Синелибри" 2025: Какво да не пропускаме извън конкурсната програма

Кино-литературният фестивал "Синелибри" и тази есен предлага обилие от изкусителни премиери извън трите конкурса. Паралелната филмова програма е концептуално разпределена в няколко модула. "Пианоктейл" обхваща осем изключително силни и разнообразни заглавия, при това всеки филм се откроява с индивидуален заряд, стилистика и въздействие. Както подсказва името на модула, обединява ги режисьорската изобретателност и непокорната екстравагантност на самите истории.

"Пианококтейл"

"Най-богатата жена на света" е своеобразен театър на жестокостта, където трима души търсят любов, но не са сигурни нито как да я получат, нито как да я дадат. В тази саркастично духовита френско-белгийска драма за власт, пари, фалш и отчуждение Изабел Юпер е безапелационна в ролята на Лилиан Бетанкур, наследницата на богатството на L’Oreal; партнират ѝ блестящо Лоран Лафит ("Ще се видим там горе") и Рафаел Персонас ("Болеро").

Специално внимание заслужава силният режисьорски дебют на Кристен Стюарт – биографичната драма "Хронология на водата", намерила място в секция "Особен поглед" на кинофестивала в Кан. Смайваща екранна интерпретация на мемоарите на американската плувкиня Лидия Юкнавич, филмът печели възторжени отзиви за своя безпощаден, чувствен разказ и за мощното актьорско превъплъщение на Имоджен Путс.

Момент от снимките на "Хронология на водата", уловил разговор между Кристен Стюарт и Имоджен Путс, снимка: "Синелибри"

Сред най-нетърпеливо очакваните премиери на годината е "Личен живот", новият филм на Ребека Злотовски, чиято премиера се състоя на кинофестивала в Кан. Цяло съзвездие от актьори блести в тази очарователна смесица между комедийна драма и мистерия, начело с носителката на "Оскар" Джоди Фостър, която прави забележителна роля на френски език. Фостър играе известната психиатърка Лилиан Стайнър – съкрушена от новината за смъртта на една от нейните пациентки, тя започва собствено разследване, защото е убедена, че става въпрос за убийство.

Джоди Фостър в кадър от "Личен живот", снимка: "Синелибри"

Историческата драма "Блед пейзаж с хълмове" на Кей Ишикава е сред най-любопитните заглавия в програмата. Адаптация по едноименния роман на Нобеловия лауреат Казуо Ишигуро, филмът разлиства спомените на японската вдовица Ецуко, които се простират от следвоенния Нагасаки през 50-те години на миналия век до Англия през 80-те, периода на Студената война.

Меломаните не бива да пропускат дългоочаквания биографичен филм на Скот Купър "Спрингстийн: Избави ме от нищото". Лентата проследява знаков период от живота на Брус Спрингстийн и обстоятелствата, при които легендарният американски музикант – текстописец, китарист и певец – създава най-влиятелния си албум, "Небраска" от 1982 г., който жъне овации и днес.

В модула "Пианоктейл" присъства и пленителната комедийна драма "Уроците на пингвина", адаптация по едноименния роман на Том Мичел със Стийв Куган и Джонатан Прайс в главните роли.

"Експлозия на фантазията"

Ценителите на интелигентната антиутопична фантастика няма да сгрешат, ако включат в графика си филма "Куче 51" на режисьора Седрик Хименес, част от модула "Експлозия на фантазията". Този завладяващ футуристичен трилър, адаптация по едноименния роман на известния френски белетрист и драматург Лоран Годе, изследва последиците от сегрегацията, острото социално противопоставяне, злоупотребите със сигурността и влиянието на технологиите върху обществените институции. Кастингът е феноменален – достатъчно е да изброим имената на Адел Екзаркопулос, Жил Льолуш, Луи Гарел, Валерия Бруни Тедески и Роман Дюри.

Сесил дьо Франс в кадър от "Далауей", снимка "Синелибри"

Като експлозия на фантазията се откроява и заглавието "Далауей", препратка към емблематичния роман на Вирджиния Улф. Главната героиня в този филм, Клариса, е авторка в творческа криза, която се присъединява към престижна писателска резиденция, използваща авангардни технологии. Там тя намира подкрепа и довереник в лицето на Далауей, виртуален асистент (AI), който ѝ помага да пише. Филмът е шеметна адаптация по романа "Цветя на мрака" на Татяна дьо Роне, а водещата роля е поверена на талантливата белгийска актриса Сесил дьо Франс ("Изгубени илюзии").

"Класически композиции"

Зрителите на "Синелибри" не бива да пропускат и предложенията в модула, условно озаглавен "Класически композиции". Копродукция на Нидерландия, Италия и Белгия, "Един прекрасен недостатък" е съблазнителна адаптация по едноименния роман на Артюр Жапен. Филмът разказва историята на Лучия, първата и най-голяма любов на Джакомо Казанова. Тя напуска Италия и заминава за Амстердам, след като лицето ѝ е обезобразено от едра шарка. Шестнадесет години по-късно Лучия се представя като загадъчната куртизанка Галатея, когато двамата се срещат отново.

Романтичната комедия на Лаура Пиани "Джейн Остин съсипа живота ми" ни запознава с Агата, самотна продавачка на книги, изгубена в света на фантазията. Тя копнее да стане писателка и да изживее любовен романс, достоен за перото на Джейн Остин, но когато я канят да се включи в писателска резиденция, Агата ще се изправи срещу своите страхове.

А "Санаториум "Клепсидра", адаптация по едноименната новела на полския писател и живописец Бруно Шулц, е сюрреалистична фентъзи драма, дело на легендарните майстори на анимацията Стивън и Тимъти Куей. Филмът е носител на Специалната награда на журито на Световния фестивал на анимационните филми в Загреб.