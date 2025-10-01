Войната в Украйна:

Филмови акценти на "Синелибри" 2025: Какво да не пропускаме извън конкурсната програма

01 октомври 2025, 16:14 часа 148 прочитания 0 коментара
Филмови акценти на "Синелибри" 2025: Какво да не пропускаме извън конкурсната програма

Кино-литературният фестивал "Синелибри" и тази есен предлага обилие от изкусителни премиери извън трите конкурса. Паралелната филмова програма е концептуално разпределена в няколко модула. "Пианоктейл" обхваща осем изключително силни и разнообразни заглавия, при това всеки филм се откроява с индивидуален заряд, стилистика и въздействие. Както подсказва името на модула, обединява ги режисьорската изобретателност и непокорната екстравагантност на самите истории.

"Пианококтейл"

"Най-богатата жена на света" е своеобразен театър на жестокостта, където трима души търсят любов, но не са сигурни нито как да я получат, нито как да я дадат. В тази саркастично духовита френско-белгийска драма за власт, пари, фалш и отчуждение Изабел Юпер е безапелационна в ролята на Лилиан Бетанкур, наследницата на богатството на L’Oreal; партнират ѝ блестящо Лоран Лафит ("Ще се видим там горе") и Рафаел Персонас ("Болеро").

Още: Очакват ни вълнуващи литературни премиери в програмата на "Синелибри" 2025

Специално внимание заслужава силният режисьорски дебют на Кристен Стюарт – биографичната драма "Хронология на водата", намерила място в секция "Особен поглед" на кинофестивала в Кан. Смайваща екранна интерпретация на мемоарите на американската плувкиня Лидия Юкнавич, филмът печели възторжени отзиви за своя безпощаден, чувствен разказ и за мощното актьорско превъплъщение на Имоджен Путс.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Момент от снимките на "Хронология на водата", уловил разговор между Кристен Стюарт и Имоджен Путс, снимка: "Синелибри"

Още: Извънреден интерес към Тони Сервило на "Синелибри": Ще има специална прожекция на "Божественият"

Сред най-нетърпеливо очакваните премиери на годината е "Личен живот", новият филм на Ребека Злотовски, чиято премиера се състоя на кинофестивала в Кан. Цяло съзвездие от актьори блести в тази очарователна смесица между комедийна драма и мистерия, начело с носителката на "Оскар" Джоди Фостър, която прави забележителна роля на френски език. Фостър играе известната психиатърка Лилиан Стайнър – съкрушена от новината за смъртта на една от нейните пациентки, тя започва собствено разследване, защото е убедена, че става въпрос за убийство.

Джоди Фостър в кадър от "Личен живот", снимка: "Синелибри"

Историческата драма "Блед пейзаж с хълмове" на Кей Ишикава е сред най-любопитните заглавия в програмата. Адаптация по едноименния роман на Нобеловия лауреат Казуо Ишигуро, филмът разлиства спомените на японската вдовица Ецуко, които се простират от следвоенния Нагасаки през 50-те години на миналия век до Англия през 80-те, периода на Студената война.

Още: Образцово италианско кино в рамките на "Синелибри" 2025

Меломаните не бива да пропускат дългоочаквания биографичен филм на Скот Купър "Спрингстийн: Избави ме от нищото". Лентата проследява знаков период от живота на Брус Спрингстийн и обстоятелствата, при които легендарният американски музикант – текстописец, китарист и певец – създава най-влиятелния си албум, "Небраска" от 1982 г., който жъне овации и днес.

В модула "Пианоктейл" присъства и пленителната комедийна драма "Уроците на пингвина", адаптация по едноименния роман на Том Мичел със Стийв Куган и Джонатан Прайс в главните роли.

"Експлозия на фантазията"

Ценителите на интелигентната антиутопична фантастика няма да сгрешат, ако включат в графика си филма "Куче 51" на режисьора Седрик Хименес, част от модула "Експлозия на фантазията". Този завладяващ футуристичен трилър, адаптация по едноименния роман на известния френски белетрист и драматург Лоран Годе, изследва последиците от сегрегацията, острото социално противопоставяне, злоупотребите със сигурността и влиянието на технологиите върху обществените институции. Кастингът е феноменален – достатъчно е да изброим имената на Адел Екзаркопулос, Жил Льолуш, Луи Гарел, Валерия Бруни Тедески и Роман Дюри.

Сесил дьо Франс в кадър от "Далауей", снимка "Синелибри"

Като експлозия на фантазията се откроява и заглавието "Далауей", препратка към емблематичния роман на Вирджиния Улф. Главната героиня в този филм, Клариса, е авторка в творческа криза, която се присъединява към престижна писателска резиденция, използваща авангардни технологии. Там тя намира подкрепа и довереник в лицето на Далауей, виртуален асистент (AI), който ѝ помага да пише. Филмът е шеметна адаптация по романа "Цветя на мрака" на Татяна дьо Роне, а водещата роля е поверена на талантливата белгийска актриса Сесил дьо Франс ("Изгубени илюзии").

"Класически композиции"

Зрителите на "Синелибри" не бива да пропускат и предложенията в модула, условно озаглавен "Класически композиции". Копродукция на Нидерландия, Италия и Белгия, "Един прекрасен недостатък" е съблазнителна адаптация по едноименния роман на Артюр Жапен. Филмът разказва историята на Лучия, първата и най-голяма любов на Джакомо Казанова. Тя напуска Италия и заминава за Амстердам, след като лицето ѝ е обезобразено от едра шарка. Шестнадесет години по-късно Лучия се представя като загадъчната куртизанка Галатея, когато двамата се срещат отново.

Романтичната комедия на Лаура Пиани "Джейн Остин съсипа живота ми" ни запознава с Агата, самотна продавачка на книги, изгубена в света на фантазията. Тя копнее да стане писателка и да изживее любовен романс, достоен за перото на Джейн Остин, но когато я канят да се включи в писателска резиденция, Агата ще се изправи срещу своите страхове.

А "Санаториум "Клепсидра", адаптация по едноименната новела на полския писател и живописец Бруно Шулц, е сюрреалистична фентъзи драма, дело на легендарните майстори на анимацията Стивън и Тимъти Куей. Филмът е носител на Специалната награда на журито на Световния фестивал на анимационните филми в Загреб.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
кино фестивали CineLibri Синелибри
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес