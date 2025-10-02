Войната в Украйна:

ЦСКА вдигна водещ защитник за дербито с Лудогорец, халф е под въпрос

02 октомври 2025, 12:41 часа 354 прочитания 0 коментара
Треньорът на ЦСКА Христо Янев получи отлична новина преди дербито с Лудогорец от 11-ия кръг на Първа лига. Младият специалист ще може да разчита на един от водещите защитници на „армейците“ в сблъсъка с „орлите“. Става въпрос за национала на Косово Лумбард Делова. Това съобщиха колегите от „Спортал“. Двубоят между „червените“ и „зелените“ е насрочен за неделя, 5 октомври от 20:15 часа като ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Лумбард Делова поднови тренировки с ЦСКА 

Лумбард Делова пропусна последните два мача на ЦСКА срещу Ботев Враца и Локомотив София. Причината е, че централният защитник получи разтежение точно преди мача под Околчица. Той обаче вече е напълно възстановен от травмата си и тренира наравно със своите съотборници. Очаква се косовският национал да започне от първата минута в дербито с Лудогорец през уикенда. Тренировки с „армейците“ поднови и Иван Турицов, който също имаше здравословни проблеми.

Лумбард Делова

Улаус Скаршем все още се възстановява 

Христо Янев обаче най-вероятно няма да може да разчита на един от основните халфове на ЦСКА Улаус Скаршем. Норвежкият полузащитник все още се възстановява от контузия. Той не се готви с основната група, което е сигурен знак, че няма да попадне в групата на „червените“ за сблъсъка с 14-кратните шампиони на България. Лекарският щаб на "армейците" ще продължи да следи състоянието му като съществува минимален шанс той да е готов за неделя.

ОЩЕ: Рецептата за възраждане на ЦСКА: Време, доверие и ново поколение "армейци"

Бойко Димитров
