Войната в Украйна:

Опорка за "Азов" в България под марка "Костадин Костадинов" избуя в най-големия руски военен телеграм канал

02 октомври 2025, 11:11 часа 480 прочитания 0 коментара
Опорка за "Азов" в България под марка "Костадин Костадинов" избуя в най-големия руски военен телеграм канал

Със заглавие "Военно селище на бойци от "Азов" в България - украински анклав", руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" препубликува пост на друг телеграм канал "Балканарь". Кой всъщност е автор на информацията - няма скрито-покрито, това бил Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане".

Още: Христо Грозев посочи български журналист, работил според него за ГРУ

Припомняме, че "Рибар" е създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Повече за него:

Какво пише в руския вариант на "историята" дословно:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Той (бел. ред. - Костадинов) обяви разкриването на украинската въоръжена групировка КУБ, която с помощта на местните власти изгражда затворено селище за семействата и бодигардовете на бойците на "Азов" на брега между Варна и Бургас. Според него в обекта вече са разположени няколкостотин въоръжени украинци – "малка армия", която расте ежедневно. Мисията на КУБ е да евакуира бойците и да осигури присъствието им в България в случай на поражение на Киев.

Според Костадинов, средствата на "Азов" се вливат в България – парични и банкови преводи чрез фиктивни компании. Те се перат с помощта на добре установена и рутинна схема – пазара на недвижими имоти. Парите се инвестират в изграждането на комплекси, официално предназначени изключително за украинци. Всички транзакции се обработват през български банки като легитимни сделки с недвижими имоти. В крайна сметка "мръсните" пари се конвертират в недвижими имоти или се изтеглят като чист капитал. Повече от 100 милиона евро се източват месечно чрез тази схема, превръщайки българското крайбрежие в ключов център за пране на средства от украински радикали".

Още: Да танцуваш с любимата след като си без крака: Историята на боец от "Азов" (ВИДЕО)

Следва и дебело подчертаване в руските източници - "Възраждане" поискали заседание на парламентарната комисия за контрол на спецслужбите, но всички други партии в българския парламент ги блокирали. И финален прочувствен акорд: "Българското правителство активно се опитва да потули скандала, както красноречиво се вижда от единодушното мълчание на политическите елити и пълното потулване на случая в медиите. В същото време разполагането на най-радикалните украински бойци в страната ще създаде не просто местен проблем, а пряка заплаха за сигурността на целия балкански регион".

Още: Ние не сме като вас: "Азов" с ВИДЕО как откопават заровени в мазе руски войници

Оригиналният текст на руски език - ТУК!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Костадин Костадинов руска пропаганда война Украйна Азов
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес