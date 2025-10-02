Опорка за "Азов" в България под марка "Костадин Костадинов" избуя в най-големия руски военен телеграм канал

Със заглавие "Военно селище на бойци от "Азов" в България - украински анклав", руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" препубликува пост на друг телеграм канал "Балканарь". Кой всъщност е автор на информацията - няма скрито-покрито, това бил Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане".

Още: Христо Грозев посочи български журналист, работил според него за ГРУ

Припомняме, че "Рибар" е създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Повече за него:

Какво пише в руския вариант на "историята" дословно:

"Той (бел. ред. - Костадинов) обяви разкриването на украинската въоръжена групировка КУБ, която с помощта на местните власти изгражда затворено селище за семействата и бодигардовете на бойците на "Азов" на брега между Варна и Бургас. Според него в обекта вече са разположени няколкостотин въоръжени украинци – "малка армия", която расте ежедневно. Мисията на КУБ е да евакуира бойците и да осигури присъствието им в България в случай на поражение на Киев.

Според Костадинов, средствата на "Азов" се вливат в България – парични и банкови преводи чрез фиктивни компании. Те се перат с помощта на добре установена и рутинна схема – пазара на недвижими имоти. Парите се инвестират в изграждането на комплекси, официално предназначени изключително за украинци. Всички транзакции се обработват през български банки като легитимни сделки с недвижими имоти. В крайна сметка "мръсните" пари се конвертират в недвижими имоти или се изтеглят като чист капитал. Повече от 100 милиона евро се източват месечно чрез тази схема, превръщайки българското крайбрежие в ключов център за пране на средства от украински радикали".

Още: Да танцуваш с любимата след като си без крака: Историята на боец от "Азов" (ВИДЕО)

Следва и дебело подчертаване в руските източници - "Възраждане" поискали заседание на парламентарната комисия за контрол на спецслужбите, но всички други партии в българския парламент ги блокирали. И финален прочувствен акорд: "Българското правителство активно се опитва да потули скандала, както красноречиво се вижда от единодушното мълчание на политическите елити и пълното потулване на случая в медиите. В същото време разполагането на най-радикалните украински бойци в страната ще създаде не просто местен проблем, а пряка заплаха за сигурността на целия балкански регион".

Още: Ние не сме като вас: "Азов" с ВИДЕО как откопават заровени в мазе руски войници

Оригиналният текст на руски език - ТУК!