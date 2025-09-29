"Под прикритие" 6: Радина Кърджилова и Павел Иванов с ключови роли в сериала (ВИДЕО)

Шестият сезон на хитовия сериал "Под прикритие" е все по-близо до своята среща с феновете, които обаче все още нямат точна дата за премиерата. Нетърпението им се покачва още повече и от постоянните тийзъри, които екипът на продукцията публикува в социалните мрежи. Най-новият от тях показва две съвсем нови лица за сериала - актьорите Радина Кърджилова и Павел Иванов. Те ще се включат в новия сезон, което значи, че ни очакват още интрига и вероятно любовни трепети.

Ролите на Радина Кърджилова и Павел Иванов

Естествено, от продукцията не дават информация какви точно ще са ролите на новите актьорски попълнения, но от тийзър клипа се разбира, че героинята на Радина ще има ключово значение за развиването на мафиотските дела и най-вече за разпространението на кокаин. Персонажът на Павел Иванов пък вероятно също ще бъде част от подземния свят, а ролята ще му даде възможност да излезе от образа на Георги Аспарухов - Гунди, с който вече го оприличава цяла България.

От предишни "подсказки" разбираме, че към продукцията са привлечени Йоанна Темелкова, която ще продължи развитието на образа на Ния - дъщерята на Джаро, както и Климентина Фърцова, чиято роля е на мистериозна балерина.

Припомняме, че през юли тази година стана ясно, че опитният продуцент Магърдич Халваджиян ще бъде изпълнителен продуцент на сериала, заемайки мястото на Димитър Митовски. Митовски от своя страна е креативен продуцент. Режисьор отново е Виктор Божинов. При обявяването на новия сезон пък се стигна до критики и напрежение заради неуреждане на авторски права към някои от актьорите и сценаристите на предишните сезони.

