Борисов: Светът уверено върви към война, Европа и Америка няма да успокоят нещата

02 октомври 2025, 10:08 часа 396 прочитания 0 коментара
"Влошаването на отношнията между Русия и САЩ, крайно влошени са между Русия и САЩ. На Чернобил беше спряно електрозахранването тази нощ след атаки - това е нещо, което не само притеснява, светът уверено върви към война. Казвам го с прискърбие, защото агресията, която Русия употребява, е чудовищна, тя не спира и адекватните реакции, които Европа и Америка подготвят няма да успокоят нещата",  каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента. Думите му бяха във връзка със законодателната инициатива на управляващите да се отнемат правомощията на президента да назначава шефове на служби. 

Той отбеляза, че в това време трябва да имаме много силни служби, много добре организирани, а те месеци наред стоят обезглавени или част от тях, или някои от тях, в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар.

"Само той като едноличен господар еднолично си назначава конституционни съдии, но тези, които излъчва парламентът стаа след изслушване, дебати пред вас. Що се касае за неговите квоти, осъмваме с неговото еднолично решение. По същия начин еднолично назначаваше и шефовете на служби. Сега ,когато някой не му харесва, той го спира, а службите трябва да работят, защото ако има една тема, която трябва да ни тревожи толкова много, че да разваля съня ни, това е войната", смята Борисов. ОЩЕ: Извънредно положение в АЕЦ "Чернобил" след руски обстрел. F-16 във въздуха в Полша заради "Шахед"-и

Компромисите на президента

Попитан за копромосите на президента във връзка с главен секретар на МВР, Борисов обърна внимание, че става въпрос за  човек от кариерата, близък до Пламен Узунов.

"Там и Копринката и Пламен Узунов са доста субекти, които заслужават внимание. С тези компромиси да спрат и аз правя компомиси една година и държах неговите хора", добави още Борисов.

Борисов отбеляза, че не може така непрекъснато да се играе с правителството, което е също толкова редовно избрано, както и президентът. 

Задържаният българин на флотилията за Газа

Лидерът на ГЕРБ бе попитан и във връзка с информацията за задържан българин на флотилията в Газа, като каза, държавата ни трябва провери по каква работа е бил там. "И след това да направим необходимо като за всеки българин", каза още Борисов. ОЩЕ: "Ако бях премиер, щяхме да се разберем": Борисов обвини Радев, че се гаври с правителството за службите (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
